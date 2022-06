¡Quieren darse en la mad...!

{"quote":"Yo lo veo deportivamente; es una competencia sana y si estaría muy bien que nos dieran la oportunidad en algún momento". EUFORIA, RUDO "}

Si bien en junio se festeja a los papás, Euforia y Soberano Jr., padre e hijo, les gustaría celebrarlo con un mano a mano.

Y es que para los dos gladiadores oriundos de Torreón, no habría mejor festejo que una lucha mano a mano en la Arena México, pues sería una batalla donde lejos de lastimarse, medirían las habilidades que ambos han desarrollado y que fueron heredadas por el patriarca de la familia, el Soberano.

"Entre él y yo no hay egos, sino sería simplemente el gusto de enfrentar a tu padre y a tu hijo y ver qué cosas bonitas pueden darle a la gente y habría muchas expectativas en una lucha entre él y yo", explicó Euforia.

{"quote":"Me gustaría enfrentar a mi padre, creo que sería algo bueno, para que vea que he aprendido de la lucha libre y que no lo he tomado a juego". SOBERANO JR. TÉCNICO "}

"Mi padre siempre me enseña algo nuevo en los entrenamientos, ahora imagínate poder hacerlo en una lucha, sería algo magnífico para mí y por qué no, para la gente, y sería algo diferente sin llegar a lastimarnos y sin faltarnos al respeto, creo que sería una lucha muy técnica, para mí una lucha de ensueño", indicó Soberano Jr.

Sin embargo, por ahora ese deseo que tienen ambos gladiadores no podrá cumplirse, pues hay situaciones reglamentarias en el Consejo Mundial de Lucha Libre que se los impide, aunque ellos no lo ven como algo malo.

"Yo lo veo deportivamente, por ejemplo no sé si en las olimpiadas habrá existido algún caso entre padre e hijo o hermanos que se han enfrentado en la disputa de una medalla y yo no creo que en las olimpiadas hayan dicho que no se puede", concluyó el Coloso de la Laguna.