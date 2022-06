Quiere edecán ser piloto aviador

{"quote":"Primero empezaré por ser aeromoza y ya después con el tiempo me voy a pagar mi carrera para poder pilotear aviones". Vanessa Hoyos, Edecán "}

Aunque sólo al mirarla hace que los ojos de sus fans sientan que ven el cielo, Vanessa Hoyos también quiere hacerlos viajar por las nubes, pues sueña con ser piloto aviador.

La modelo y edecán está estudiando arduamente para dominar todo lo relacionado con la aeronáutica, primero quiere completar su carrera de azafata y posteriormente sueña con ser la capitana de un avión.

"Desde que tengo 15 años me gustó esa carrera, pero por cosas del destino nunca la terminé y estuve más de lleno en el trabajo, pero decidí retomarla porque pienso en el futuro, además de que es una carrera muy completa y muy bonita.

"Mi tirada es ser piloto, pero sí es muy costoso, entonces voy a empezar primero por ser aeromoza y ya después con el tiempo me voy a pagar mi carrera para poder pilotear aviones", compartió la sensual rubia.

Aunque pudiera ser un poco contrastante, a la también integrante de las chicas explosivas le dan miedo las alturas, pero con las prácticas que ha realizado durante su carrera de azafata ha ido poco a poco venciendo miedos.

"En las prácticas me han aventado en paracaídas, también me han aventado a una alberca simulando que es el mar, pero sí me han ayudado a vencer mis miedos porque las alturas me dan temor y me gusta porque he probado que soy una persona que enfrenta sus miedos y estoy muy feliz con esa carrera", concluyó Vanessa.