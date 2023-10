Queen dará show al finalizar carrera Sprint del GP de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gran Premio de Estados Unidos tiene como atractivo no sólo los puntos a repartir el domingo, este sábado se realiza la carrera sprint donde el show musical estará a cargo de Queen.

Fue el comité organizador quien informó sobre la participación de los integrantes de la banda británica.

Específicamente se trata del guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor, quienes siguen tocando las emblemáticas canciones de Queen como "We will rock you", "We are the champions" y "Bohemian Rhapsody".

El encargado de cantar las icónicas canciones del grupo inglés será Adam Lambert.

Para la carrera sprint el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez largará desde la séptima posición de la parrilla.

Su coequipero de Red Bull es el que partirá desde la pole position, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, largarán segundo y tercero respectivamente.