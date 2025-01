El Debut de Lewis Hamilton en Ferrari F1: Una Experiencia Única

Lewis Hamilton condujo un monoplaza de Fórmula 1 de Ferrari por primera vez el miércoles y lo describió como "una de las mejores sensaciones de mi vida".

Hamilton estuvo al volante de un Ferrari SF-23 de especificación 2023, con su número de carrera 44, en la pista de pruebas de Fiorano, y lució un nuevo diseño de casco en amarillo con un prominente logo del Cavallino Rampante.

El piloto británico de 40 años inició su primera vuelta a las 9:16 de la mañana en una ligera niebla y saludó dos veces a una multitud de alrededor de 1.000 espectadores, quienes se habían reunido en un puente cercano a pesar del frío y la lluvia.

"Cuando arranqué el auto y pasé por la puerta del garaje, tenía la sonrisa más grande en mi rostro", dijo Hamilton sobre su primera vuelta en un Ferrari desde que se unió al equipo italiano para la temporada 2025. "Me recordó la primera vez que probé un auto de Fórmula 1, fue un momento tan emocionante y especial, y aquí estoy, casi 20 años después, sintiendo esas emociones de nuevo".

A mitad del día, Hamilton se acercó a los tifosi que habían esperado horas en las condiciones húmedas desde la mañana temprano para verlo detrás del volante. Vestido con una chaqueta en rojo Ferrari, saludó, hizo un gesto de aprobación con el pulgar y se llevó una mano al corazón. La madre de Hamilton estaba entre los miembros de su familia presentes para la ocasión.

"He tenido la suerte de tener muchos hitos en mi carrera, desde la primera prueba hasta la primera carrera, podio, victoria y campeonato, así que no estaba seguro de cuántos hitos me quedaban, pero conducir un auto de Scuderia Ferrari por primera vez esta mañana, fue una de las mejores sensaciones de mi vida", resaltó Hamilton.

También hubo emoción el miércoles de parte de una de las mayores estrellas deportivas de Italia.

Después de alcanzar las semifinales en el Abierto de Australia, el número uno del tenis masculino Jannik Sinner le preguntó un reportero italiano si había visto algo en las redes sociales sobre el debut de Hamilton en Ferrari.

"Es todavía bastante extraño verlo en rojo, pero será una gran temporada", dijo Sinner.

Hamilton revolucionó a la F1 al fichar con Ferrari después de 12 años con Mercedes, donde ganó seis de sus siete títulos mundiales. Ha dicho que está cumpliendo un sueño de la infancia.

La F1 restringe estrictamente a los equipos hacer pruebas con los monoplazas de especificación actual, pero las reglas son más flexibles para coches antiguos como el SF-23 que Hamilton condujo el miércoles. Las regulaciones de la F1 para 2025 permiten que Hamilton conduzca hasta 1.000 kilómetros (621 millas) durante cuatro días en autos viejos de F1 bajo la regla de "pruebas de monoplazas anteriores". El SF-23 es el Ferrari más reciente que es elegible.

Las pruebas de pretemporada con los monoplazas de la nueva temporada fueron programadas del 26 al 28 de febrero en Bahréin.