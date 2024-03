Prometen Canelo y Munguía dar una gran pelea

Las Vegas, Estados Unidos .-Es el primer cara a cara. Hubo apretón de manos, mucho respeto, y ambos púgiles coincidieron que el 4 de mayo el ganador será el público.

Saúl "Canelo" Álvarez pondrá en juego los cetros Supermedianos del CMB, OMB, AMB y FIB ante el tijuanense e invicto Jaime Munguía, a quien le echó muchas flores el tapatío durante la presentación oficial, en Beverly Hills, del combate que se realizará en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Estoy muy contento y siempre he estado orgulloso de cualquier mexicano, de la música, del deporte, y estoy orgulloso de Jaime Munguía, de lo que ha logrado, y siempre ha tenido mi apoyo y lo va a tener, y hoy nos toca enfrentarnos, lo cual me pone orgulloso, que dos mexicanos acaparen el boxeo a nivel mundial, y el 4 de mayo voy a entregar todo como siempre lo he hecho, que tira golpes y con hambre de triunfar. La gente va a ganar", apuntó el campeón del mundo y considerado uno de los mejores 10 peleadores libra por libra dela actualidad.

"Canelo", de 33 años, llegará al ring con una marca de 60-2-2, 39 KO's, mientras que Jaime, de 27 años, tiene marca invicta de 43-0, 34 KO's.

"Gracias a toda la gente que nos vino a apoyar y a la gente que hizo este encuentro, a la gente de Canelo, de PBC, de Zanfer de Golden Boy, a los que me han ayudado para estar aquí.

"La verdad es que es un gran logro enfrentar al peleador más grande de esta época y el peleador que lleva las cuatro fajas (Supermedianas)", dijo Jaime. "Nos estamos preparando fuerte y es el mayor compromiso de mi carrera. Será una gran pelea y vamos a hacer vibrar a México".

Será la primera vez que "Canelo" tiene una pelea de título mundial ante un mexicano desde 2011 cuando enfrentó a Alfonso Gómez.

Igualmente se confirmó que en el contrato que pactaron los dos boxeadores hay cláusula de revancha.