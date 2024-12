Declaraciones de Jorge Mendoza sobre Red Bull y Checo Pérez

Por: El Mañana Staff

Diciembre 06, 2024 -

Jorge Mendoza hace fuertes declaraciones comentando que los que deben salir del equipo de Red Bull son Helmut Marko y Christina Horner, pues considera que su trabajo ha sido mediocre y sólo trabajan al 100% para un solo piloto, que es Max Verstappen, y a "Checo" le han metido piedras en el calzado al estilo caricaturas para que no pueda rendir al máximo.

"Para mí era muy fácil pensar que lo que le pasaba a ´Checo´ cuando empezó con su problemas en el 2023 eran por causas propias de un equipo de carreras y situaciones con el piloto. Así son las carreras, a veces se gana y a veces no.

Analizando y evaluando cómo se han dado las cosas vemos que en la primera carrera del 2023, Sergio termina 2o; en Arabia Saudita gana, en la 4a carrera Pérez vuelve a ganar y a partir de Mónaco empezaron los problemas. Checo ha demostrado ser muy bueno en las pistas callejeras y lo que pasó en ese momento en Mónaco era claro para mí que "Checo" estaba, ahora, en un modo más agresivo y estaba arriesgando más sabiendo el nivel de confianza que había adquirido por ganar ya dos carreras", así lo comentó Mendoza

"Los problemas mecánicos han ido de mal en peor, y ya llevan más de un año. En el 2023 no pensaba en ninguna teoría conspirativa, pues no podía creer que hubiera, pues sabiendo lo que representa para la marca en la comunidad hispana el desempeño de Checo. Ya conociendo con más a detalle, vemos intereses personales dentro de la escudería, que de una forma u otra han perjudicado a Checo con un auto de 2a clase. Y sin un auto competitivo, así seas Hamilton o Alonso no vas a ganar, y lo hemos visto con Hamilton.

Ya han sido demasiados problemas mecánicos y decisiones erróneas de estrategia por parte del jefe de Checo que no concuerdan con un equipo ´top´ como lo es Red Bull. Es curioso que siempre se juzga al piloto, pero no a los que controlan las funciones del auto, recordando que el auto puede manipularse desde el paddock en ciertas cosas o si el "set up" está equivocado puede afectar mucho el desempeño de un auto. Recordemos que estos autos no son nada igual a los usados en los 70´s.

Y confiaba que era importante ayudar a Checo, pues en algunas carreras fue pieza clave para que Max ganara su primer campeonato, pero vemos que eso ya quedó en el olvido. Al paracer, el proyecto Max se vió amenazado por un Checo que venía muy fuerte y era hora de disminuir su ´performance´ en la pista de una manera intencional". Y para finalizar consideró que por la falta de ética Marko y Horner deben de marcharse.