Primer día complicado

El Gran Premio de Canadá arrancó y el mexicano Sergio Pérez había mostrado un ritmo constante a una vuelta y en simulación de carrera durante la tanda de entrenamientos matutinos al finalizar cuarto, sin embargo, en la sesión vespertina cayó al onceavo lugar.

"Desafortunadamente no hay mucho que podamos leer en las sesiones de hoy para realmente hacer funcionar el auto, necesitas tener un buen ritmo y luego trabajar a partir de ahí, lo cual no pude hacer.

"Tuvimos un problema con la configuración en nuestras carreras con poco combustible, pero afortunadamente logramos resolverlo y las carreras largas fueron un poco más representativas, pero aún así tuvimos un pequeño problema. Espero que mañana podamos solucionarlo todo", comentó el tapatío.

En los boxes de la escudería austriaca trabajaran durante toda la noche para encontrar la solución en el RB18 de "Checo" y que pueda meterse a la pelea por la pole position.

"Estoy un poco retrasado pero, estando todo bien esta noche, podemos hacer los cambios correctos para ser competitivos mañana (hoy).

"Veremos qué hace el clima (se espera lluvia) para la clasificación mañana porque realmente podría cambiar las cosas. Max se ve fuerte, así que eso me da la esperanza de que podamos hacer que mi auto sea competitivo el sábado", finalizó.

SEGUIRÁ ÓRDENES

Sergio Pérez está dispuesto a trabajar y seguir las órdenes desde los boxes para beneficiar a Red Bull.

Más allá de una posible lucha interna entre el mexicano y su compañero Max Verstappen, la escudería busca dar un golpe de autoridad a Ferrari, su principal rival en los Campeonatos de Pilotos y Constructores.

"Si me dijeran que lo hiciera (órdenes de equipo), haría lo que me pidieran. No veo por qué no tendría sentido.

"Es evidente que (Max) es un piloto con mucho talento. Es capaz de ofrecer grandes carreras y grandes resultados. Es un gran reto para mí tenerlo como compañero de equipo", comentó el tapatío en charla con el periódico La Presse, donde también promocionó su Tequila Patrón.

En la actual temporada, el conductor tricolor se mantiene, por primera

vez en más de 10 años, como sublíder de la clasificación general con 129 puntos, lo que aumenta sus posibilidades de pelar por el título.

"Si estoy aquí pensando que quiero terminar segundo, debería quedarme en casa. Estoy aquí porque quiero ganar y creo que puedo hacerlo. Tener esta motivación es lo que me impulsa. Es por eso que estoy aquí.

"Es, incluso, mejor de lo que imaginaba, para ser honesto. Tuvimos algunos problemas con nuestra confiabilidad, tuvimos un poco de mala suerte en algunas carreras, pero creo que en general fuimos competitivos", puntualizó Pérez.

´CHECO´ SE COMPARA CON CR7

Sergio "Checo" Pérez, piloto mexicano de Red Bull Racing, habló en entrevista con Hugo Sánchez, donde se comparó con el astro luso Cristiano Ronaldo.

"Checo" Pérez, amante del futbol, tocó diversos temas con el "Pentapichichi" en su nuevo programa de ESPN y le contó "que le gusta jugar de atacante".

"Me encanta jugar, juego de delantero, goleador... No tanto como tú, pero le echo ganas, se moverme bien. Me hubiera encantado ser golfista o futbolista", comentó entre risas el volante de la escudería austriaca.

A la pregunta de Hugo Sánchez sobre quién es el Messi en el automovilismo, "Checo" Pérez respondió lo siguiente: "Messi yo creo que es (Max) Verstappen. Un piloto muy natural, con mucho talento, creo que es el Messi de los coches", aseveró.

"Cristiano, digamos que es muy talentoso también, pero más trabajado, dedicado en sacar lo mejor de él", declaró.

"Benzema también podría ser, que cada año mejora, así me está sucediendo a mí con Red Bull", agregó.

CÓMO LE HA IDO A ´CHECO´ EN CANADÁ

- 2011: Por un malestar no participó

- 2012: Tercer lugar (Sauber)

- 2013: Puesto 11 (McLaren)

- 2014: Puesto 11 (Force India)

- 2015: Puesto 11 (Force India)

- 2016: Puesto 10 (Force India)

- 2017: Quinto lugar (Force India)

- 2018: Puesto 14 (Force India)

- 2019: Puesto 12 (Racing Point)

*Cabe recordar que ni en 2020 ni en el 2021 se disputó esta carrera.