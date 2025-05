Con los pies en la tierra

Isaac del Toro ha pedaleado con coraje y disciplina en las principales competencias de ruta en Europa y por ello puede presumir ser el primer mexicano en enfundarse la maglia rosa de líder del Giro de Italia 2025.

Sin embargo, el pedalista de la formación UAE Emirates considera que todo es base del trabajo en equipo, aprender de los errores cometidos y detectar los puntos flacos para trabajar en ellos.

"Estoy consciente de lo afortunado que soy y de las cosas que he hecho bien y de los errores que he podido salvar o no cometer y también de los que he cometido y me han hecho un mejor ciclista, pero nunca me ha gustado verlo como el hecho de querer hacer historia o querer ser el primero, sino verlo como una competencia interna conmigo mismo para ser mejor", dijo Del Toro con humildad en una videoconferencia de prensa ofrecida junto con el líder del equipo, el español Juan Ayuso.

"Sin duda alguna esta siendo increíble y difícil de realizar (ser protagonista en el Giro) porque es algo que todos quieren y que me encantó hacer y no tengo ningún arrepentimiento de todo lo que ha pasado hasta este momento en cuanto a lo que he podido controlar", añadió el tricolor de 21 años.

Ayuso, quien reveló molestias en una rodilla, destacó el trabajo hecho hasta ahora por el mexicano y que él no tendría problema en que Del Toro u otro miembro de su equipo se proclamara campeón de la rodada italiana.

"Lo más importante es que el equipo gane el Giro. Es un sueño ganarlo, obviamente lo quiero ganar, pero si luego lo termina ganando un compañero, ese es el objetivo principal. Si tengo que perder este Giro, que sea porque lo ha ganado un compañero y no porque hemos perdido el Giro contra un rival", expuso el pedalista ibérico.

VUELVE A UNA CONTRA RELOJ

Isaac del Toro encaró muy bien la primera contra reloj en el Giro de Italia 2025 el pasado 10 de mayo en la segunda etapa y ocupó el peldaño 12.

Ahora, con la motivación de tomar la salida como líder en la Clasificación General, el mexicano espera mejorar ese resultado en la segunda Time Trial de la rodada italiana el martes, cuando se reanuda la competencia tras la jornada de descanso de este lunes.

Será la décima etapa con recorrido de 28.6 kilómetros entre Lucca y Pisa y que tiene una categoría de cuatro estrellas.

Del Toro, el mejor pedalista de ruta tricolor en la actualidad, ya corrió otras dos contra reloj esta temporada con buenos dividendos. La primera, de 11.5 kilómetros en la Tirreno Adriático, en marzo en Italia, y en la que cruzó la meta en la novena posición.

Con esta etapa inició dicha competencia. La segunda ocurrió en abril, en la Itzulia Basque Country, en España, trayecto de 16.5 kilómetros que completó en el peldaño 15; también fue el arranque de esa rodada.

En su trayectoria como profesional a partir de 2024, el ciclista de 21 años y 1.80 metros de estatura ha corrido en total 9 pruebas contra reloj, incluida la del Campeonato Mundial de Ruta de 2024 en Suiza, donde ocupó el casillero 14.

Su mejor resultado en este tipo de pruebas es el cuarto lugar en la Volta ao Algarve, en Portugal, en febrero del año pasado.