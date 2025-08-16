Decenas de pescadores se reúnen en Torneo de Pesca en Presa Marte R. Gómez

A pesar de la inseguridad en la frontera grande, decenas de pescadores de Nuevo León y del extranjero llegan a la Presa Marte R. Gmez, en Comales, Camargo, para participar en el torneo que inicia hoy.

Durante años, el crimen organizado había ahuyentado a los aficionados, por lo que las autoridades buscan reactivar la competencia.

Desde temprana hora, 42 equipos en embarcaciones partieron de Sugar Lake Inn and Suites en busca de los ejemplares más grandes; otros participan en kayak o desde la orilla.

El viernes se registró la mayor asistencia en la Copa Tamaulipas 2025 de pesca deportiva.

Se espera la participación de más de 500 pescadores de orilla durante sábado y domingo, junto con 100 embarcaciones y 70 kayaks.

Organizadores dicen que garantizan la seguridad de los participantes y sus familias, mientras la narcoviolencia se concentra en Miguel Alemán, uno de los municipios que conforman la frontera grande.