Joselito Adame busca triunfar en Las Ventas de Madrid

Joselito Adame saldrá este miércoles con la consigna de salir a cortar las orejas en la difícil aduana de Las Ventas de Madrid, durante la penúltima semana de la Feria de San Isidro.

En el décimo tercer festejo, donde se lidiarán toros de la ganadería de Lagunajanda, el hidrocálido alternará con Manuel Escribano y Alejandro Peñaranda, quien confirmará la alternativa.

Para esta corrida, Adame se encuentra en España desde hace varias semanas, preparándose en el campo bravo y mentalizándose en tener una buena actuación.

"Ya son varias corridas las que llevo en Madrid, entre 16 y 18, no las llevó contabilizadas. Pero las que más me han marcado han sido mi confirmación de alternativa y cuando corté mi primera oreja.

"Posterior a eso he tenido tardes sumamente importantes, en las que he dado actuaciones grandes y faenas de mucha trascendencia, pero no se ha llegado al colofón de la salida a hombros, pero espero que pronto suceda", afirmó el menudo torero de Aguascalientes.

Adame será el tercer mexicano en hacer el paseíllo en la feria de este año, tras las actuaciones de Isaac Fonseca y Diego san Román, recientemente.

"Ahora me siento más nervioso que antes, en esta ocasión sin duda estoy muy responsabilizado, tengo esos pensamientos diarios, fuertes. Hecho la vista atrás y digo, ¿qué que me da tranquilidad?, que he tenido buena preparación, tengo un gran bagaje y que he tenido tardes importantes en esta plaza", finalizó.