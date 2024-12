Cree Marko que ´Checo´ puede volver un día a F1

Por: Agencia Reforma

Diciembre 29, 2024 -

Helmut Marko cree que Sergio Pérez aún tiene posibilidades de estar en la F1 en un futuro tras su salida de Red Bull.

El asesor de la escudería austriaca no ve posible esto en 2025, pero en 2026 habrá cambios que le abrirían la posibilidad a Checo de volver a la máxima categoría.

"Creo que todavía tiene esperanzas en la Fórmula 1, pero todos los asientos están ocupados para el año que viene. ¿Pero si se queda fuera un año? Es un hombre experimentado. Siempre puede surgir algo nuevo", dijo en una entrevista con Sport.de.

El mexicano tenía contrato para el siguiente año con Red Bull, pero hace unos días se anunció que salía y que Liam Lawson tomaría su lugar.

Marko también mencionó que esperaba que piloto mexicano recuperara el nivel que lo llevó a ser subcampeón del mundo en 2023, pero que no sucedió y lo mejor era una separación con el equipo.

"Al principio no (esperaba su salida). Tenía la esperanza de volver a su antigua forma. Quiero decir, ganó cinco Grandes Premios con nosotros y fue subcampeón del mundo. Pero, por desgracia, eso no sucedió, y luego vio que una resurrección no era posible para él en este entorno y que una separación era lo mejor. Y hay muchas posibilidades para él en el futuro", declaró.

Marko había comentado que Checo recibió un pago para abandonar su asiento como piloto titular, y aunque sí fue millonario, no fue tanto como se especuló en la prensa.