Triunfo épico de Santiago Ramos en Fórmula 3

¡Orgullo jalisciense!

El piloto tapatío, Santiago Ramos, puso en alto la Bandera e Himno de México al finalizar el Gran Premio de Emilia Romaña, de la Fórmula 3, en el primer lugar.

De apenas 21 años de edad, el nacido en Guadalajara, Jalisco, firmó una brillante carrera en el circuito de Imola, donde coronó su participación al quedarse con la primera posición, seguido de los pilotos de Trident Team, Noah Stromsted y Rafael Camara, quienes completaron el podio.

Ramos tuvo que esperar un año más para poder conquistar el GP de Emilia Romaña, pues en el 2024, cuando tenía posibilidades de ser ganador del circuito, su coequipero -en Trident- Sami Meguetounif lo sacó de la contienda.

"Esperaba escuchar eso el año pasado (ganador), pero me alegro de que finalmente lo hayamos conseguido. No es venganza (por lo sucedido), pero creo que me lo merecí el año pasado", dijo Santiago, quien en este 2025 compite por Van Amersfoort Racing.

La carrera principal comenzó con condiciones de pista secas y el brasileño Camara partiendo desde la pole position, seguido del tapatío, quien tras la lanzada superó rápidamente al piloto de Trident, aunque a lo largo de la carrera tuvieron constantes intercambios de posiciones.

Tras la entrada del Virtual Safety Car se compactó el pelotón y otorgó un cierre dramático.

A tres vueltas del final, el tapatío aceleró al final de la segunda curva para superar a Camara, por el exterior, y cruzar como primero la bandera de cuadros. Stromsted aprovechó un error de su compañero de equipo para rebasarlo e intentó apretar al mexicano, aunque se quedó finalmente con el segundo lugar.

Esta es la segunda victoria en la temporada 2025 para el piloto mexicano y ocupa el quinto lugar, con 35 puntos, en el Campeonato de Pilotos. Rafael Camara se mantiene como líder con 73 unidades; Noah Stromsted es segundo con 52, Tim Tramnitz tercero con 48 y Tuukka Taponen cuarto con 38.