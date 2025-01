Decisión de Pato O'Ward sobre su futuro en McLaren

Por: Agencia Reforma

Enero 14, 2025 - 02:10 p.m.

Pato O'Ward tiene claro sus objetivos y no está dispuesto a dejar IndyCar por un asiento de reserva en Fórmula Uno.

El piloto mexicano ya probó en varias ocasiones los monoplazas de McLaren en prácticas libres, de hecho la última vez fue en el Gran Premio de la Ciudad de México en 2024, pero eso no le asegura un lugar como titular.

Para el equipo de Woking es complicado prometer un contrato al regio porque cuentan con dos jóvenes pilotos talentosos que pronto podrían convertirse en campeones mundiales: Lando Norris y Oscar Piastri.

Así que O'Ward se ha puesto como plazo hasta 2026 para cumplir ese sueño o enfocarse completamente al serial estadounidense.

"Yo sí me he planteado la meta de llegar a la Fórmula 1, pero estoy tan contento en IndyCar que no estoy dispuesto a tener años tan intensos cuando no soy titular ahí. Estoy dispuesto a ser el piloto reserva de Fórmula Uno un año más.

"Si yo no estoy en un asiento de Fórmula Uno para 2026 o firmando algo para el futuro cercano, no lo quiero hacer más, porque es un trabajo excelente y especial cuando estás dentro del auto, pero el 95 por ciento de tus días como reserva es miserable, porque vas a un bufet y no puedes comer", confesó el tricolor en entrevista con el youtuber de Roberto Martínez.

Por ahora, Pato se concentra en prepararse para enfrentar la primera carrera junto a Arrow McLaren, la cual se disputará el 2 de marzo en Florida.

"Fue realmente genial ser parte de su Campeonato de Constructores y ver eso, pero definitivamente feliz de estar de vuelta en mi trabajo", agregó.