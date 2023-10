"Canelo" Álvarez afirma "estoy de regreso" pese a no noquear a Charlo

El récord de Saúl 'Canelo' Álvarez llegó a las 60 victorias (2 empates y 2 derrotas) luego de vencer por decisión unánime a Jermell Charlo. El hecho de no conseguir un triunfo por nocaut no le preocupa al mexicano.

CONFERENCIA DE PRENSA

"Son 12 rounds para demostrar quién es el mejor, tenemos un peleador enfrente que se sabe mover muy bien hizo un gran trabajo, hice lo que tenía que hacer con mi trabajo", comentó el tapatío en conferencia de prensa tras su combate.

Entiende que tras el resultado vendrán las críticas, pero entiende que es parte de la profesión y se queda con la satisfacción propia, "si noqueas porque no noqueas, si ganas por decisión porque ganas por decisión, yo me sentí muy bien y es lo que me hace sentir feliz".

Saúl advirtió que lo mostrado el sábado en la T-Mobile de Las Vegas es especial porque "este es el Canelo, estoy de regreso, me siento seguro, me siento genial, no me había sentido hace desde hace un largo tiempo, pero ahora estoy de regreso".

Respecto al análisis de Jermell Charlo, Saúl comentó que "en algún momento de la pelea salió a moverse a que le pegara lo menos que se podía y es un buen peleador no por nada es indiscutido también, hay que darle crédito a Jermell", por ello valora el triunfo sobre el norteamericano, "es una de las que más he disfrutado, porque creo que como lo dije nunca creyó en mis habilidades como peleador, se lo demostré hoy y he tenido muchas noches muy bonitas y esta es una de ellas".

Álvarez prefirió no dar detalles sobre su siguiente rival en el ring ya que surgen nombres como David Benavidez o la revancha contra Dmitry Bivol, pero hoy en día sólo piensa en "disfrutar (el triunfo contra Charlo), después nos sentaremos con nuestro equipo".

Con 33 años de edad, ser campeón indiscutido de las 168 libras y uno de los peleadores del momento orillan a Saúl a no pensar en un retiro a corto plazo.

"Mientras me siga sintiendo así (bien), no sé cuántos (años) más voy a estar en el boxeo, estoy disfrutando cada momento y disfrutando que mis hijos tengan la oportunidad de verme", sentenció.