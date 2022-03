Peligra Medvedev

En caso de no declararse no partidarios de Vladimir Putin los tenistas rusos, entre ellos el número uno del mundo Daniil Medvedev, podría perderse Wimbledon en medio de las conversaciones que el Gobierno Británico y el All England Club están sosteniendo y en las que pretenden vetar a tenistas rusos y bielorrusos.

"Este es un tema muy importante porque muchos países no permiten a los representantes de Rusia competir. Sin embargo, en deportes individuales esto es más complejo", dijo Nigel Huddleston, ministro de Deportes del Reino Unido.

"Absolutamente nadie bajo la bandera de Rusia debería poder competir. Muchos jugadores tienen varias nacionalidades y seguro que están dispuestos a competir con algunas de ellas o bajo una bandera neutral. Debemos tener cierta seguridad de que no son partidarios de Vladimir Putin y estamos considerando qué requisitos podemos necesitar para obtener garantías en ese sentido", añadió Huddleston.

Entre los afectados podrían estar: Andrey Rublev (7), Aslan Karatsev (22) y Karen Khachanov (26), Aryna Sabalenka, tercera del mundo, y Victoria Azarenka (15), además de las rusas Anastasia Pavlyuchenkova (14) y Veronika Kudermetova (24).

Huddleston afirmó que Reino Unido está buscando la forma de llegar a un amplio consenso global con otros países sobre cómo deben ser tratados los jugadores individuales de Rusia.

Esta semana fue cancelado el partido de exhibición entre los rusos Medvedev y Rublev que se iba a realizar el 21 de marzo en Ciudad de México, ahora será reprogramado para 2023.