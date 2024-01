Improbable que "Checo" continúe en Red Bull para 2025

CIUDAD DE MÉXICO

Sin embargo, ¿qué sigue después? Mucho se ha especulado sobre el futuro de "Checo" y en esta ocasión, un campeón del mundo decidió dar su opinión: Mika Häkkinen.

Desde la perspectiva de Häkkinen, es "altamente improbable" que "Checo" permanezca en la escudería austriaca durante el 2025.

"Sé que es importante para Red Bull tener un piloto mexicano. México es un mercado de ventas grande y eso tiene su efecto en ciertas cosas, pero al final, estás para correr; alcanzar buenos resultados y desarrollar el auto más rápido. No puedes construir solo con un piloto. Tienes que tener dos en cierto nivel para desarrollar el auto. ¿Está el futuro de Pérez con Red Bull? Creo que es altamente improbable", platicó para los micrófonos del medio británico Unibet.

Häkkinen no se detuvo ahí, pues también sentenció que el desempeño "irregular" de "Checo" terminó por complicar la situación dentro del equipo.

"Si el compañero empieza a quejarse, el equipo lo acusa de no darle un buen auto, no está motivado y los resultados varían mucho, no es bueno para el equipo y tiene que empezar a hacer cambios", finalizó.

¿Cuándo regresa la actividad a la Fórmula 1?

Tras el fin de temporada, donde Max Verstappen y "Checo" Pérez se llevaron el 1-2, la Fórmula 1 regresará del 29 de febrero al 2 de marzo con el Gran Premio de Bahrein.