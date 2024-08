¡Vuela a semis!

París, Francia

Paola Morán se instaló en las semifinales de los 400 metros femenil, con un tiempo de 51.04 segundos, marca con la que no se confía de cara a la siguiente ronda.

"Se dio el primer paso. Definitivamente, sé dónde tengo que mejorar. Sé que se va a correr muy rápido, entonces voy a buscar estar ahí pegada", declaró la tapatía.

Morán reconoció que la carrera sobre la pista del Estadio de Francia la empezó con poca intensidad y, al ver el desempeño de sus rivales, tuvo que apretar.

"Iba por fuera, no me di cuenta que salieron tan rápido y ahí fue cuando tuve que cerrar [con todo]. Me sentía bien; entonces, busqué el cierre para quedar en las primeras tres", explicó la velocista.

Paola contó que, pese a la concentración que tenía, fue imposible no escuchar el apoyo de la afición mexicana, hecho que le provocó "nerviosismo... De esos nervios que los puedes convertir en adrenalina y correr bien".

De hecho, eso le ayudó para mejorar su tiempo en una justa veraniega, ya que en Tokio 2020 Morán detuvo el cronómetro en 51.06 segundos. Ayer, marcó dos centésimas menos.

"Venía con esa mentalidad de que se está corriendo muy rápido y había que hacerlo diferente a Tokio, porque ya sólo clasificaban las tres primeras", comentó la mexicana, quien afrontará mañana la semifinal.