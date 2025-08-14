Inicia Paola Longoria con triunfo en Chengdu 2025

La raquetbolista mexicana Paola Longoria arrancó con triunfo su participación en los Juegos Mundiales Chengdu 2025, en China.

Paola venció por 11-1,11-2 y 11-2 a Yuan Wang, de China Taipei, para avanzar a los Cuartos de Final, en donde este jueves se medirá con la canadiense Frederique Lambert.

En tanto que, el también mexicano Eduardo Portillo, derrotó 11-1, 11-4 y 11-3 al italiano Carlo Papini y se medirá en Cuartos con el japonés Michimune Kono también este jueves.

En la modalidad de mixtos, Paola y Portillo jugarán este jueves ante la dupla de Kosetty Jyotheekalyan y Shilpa Dalvi de la India

Los Juegos Mundiales se realizan cada cuatro año con un programa de deportes que no son olímpicos, pero que en muchos de los casos están en vías de serlo.

Longoria va por su cuarta medalla de oro en individual tras ganar en Taiwan (2009), Colombia (2013) y Alabama, Estados Unidos (2022).



