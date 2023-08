Paola Longoria se lanza contra Ana Gabriela Guevara

CIUDAD DE MÉXICO.- Paola Longoria, una de las deportistas mexicanos más importante del país, habló sobre la situación del deporte en México con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La raquetbolista, quien es considerada la mejor del mundo en la actualidad habló del trabajo de Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade.

A la que le pidió olvidar sus rivalidades con los deportistas y recordar su paso como atleta, teniendo presente que también vivió malas experiencias en su etapa profesional con la falta de apoyo.

"Es cambiar ese chip y dejar esas rivalidades y ese pleito que se tiene entre atletas, federaciones, Conade y todo. Está una directora que ha sido atleta, que si le llegas, creo que es momento de que ella también piense un poquito, ´yo lo vi, yo lo viví y experimenté en carne propia´, puedo cambiar, ayudar y creo que eso es lo que nosotros los atletas esperamos", comentó en entrevista con ESPN.

Longoria, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, agregó que en un futuro le gustaría dirigir a la Conade para ayudar a los deportistas.

"Hay muchas cosas por mejorar en el deporte mexicano, a mí sí me gustaría estar en ese puesto, obviamente hay que ver en qué condiciones se queda, porque no voy a agarrar una varita mágica y ya voy a cambiar todo, pero me encantaría tener gente que me apoye, de ver que los atletas en verdad están disfrutando, que se sientan cobijados, tengan el apoyo y el día de mañana si me encantaría poner mi granito de arena para cambiar al deporte", finalizó.