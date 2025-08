¡Promesa cumplida!

Osmar Olvera cumplió su promesa de derrotar a los chinos.

Con 529.55 puntos en la final de trampolín de 3 metros, el clavadista mexicano se colgó la medalla de oro para proclamarse monarca en el Mundial de Deportes Acuáticos celebrado en Singapur.

Para vencer a los originarios de China Yuan Cao y Zongyuan Wang, quienes terminaron en la segunda plaza con 522.70 y tercera con 515.55 respectivamente, el doble medallista olímpico en París 2024 tuvo que ejecutar dos clavados perfectos en las etapas finales.

Durante el primer salto, Olvera tuvo la misma calificación de 91.80 que Wang, lo que fue fundamental para no perderle el paso, sobretodo al completar la cuarta ronda, pues se encontraba en la tercera posición de la clasificación general con 329.45 unidades tras el asalto de Yuan Cao.

La final comenzó a apretarse en la quinta ejecución. Olvera, quien optó por un look diferente con una trenzas en su cabello, alcanzó los 102.60 puntos con su clavado, el mejor parcial de la sesión, causando inquietud en sus rivales.

Al escalar hasta la cima y con la mínima ventaja, Osmar no se podía dar el lujo de fallar y en cierre dio la última salpicada de agua con 97.50 puntos por los 91.20 de Cao.

Con el resultado, el azteca suma su octava presea en el Mundial de Deportes Acuáticos (Plata en 3m y 1m en Japón 2023, Bronce en 3m y Oro en 1m en Qatar 2024, y 3 platas en equipo mixto, 1m, 3m sincronizado y Oro en 3m en Singapur 2025) y el primer campeón no chino en esta prueba desde 2005.

"Fue un gran día, me levanté con esa seguridad, convencido de que sería gran día de que podía ganar esa Medalla de Oro y lo logré. Empezamos el día con la Semifinal y me dije, relajado, tranquilito, lo mejor es en la Final y ya estando en ella dije ´es ahora o nunca, has entrenado para esto y lo vas a lograr y sabía que lo podía hacer´. ¡Que viva México, cabrones, somos los mejores del mundo!", dijo el clavadista mexicano.

Es el tercer campeón mexicano en la historia, la primera fue Paola Espinosa en la plataforma de Roma 2009 y después Osmar en el trampolín de 1 metro de Doha 2024. Los tres oros son manufactura de Ma Jin.