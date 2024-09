Resumen de la participación de Novak Djokovic en el US Open

NUEVA YORK

Novak Djokovic no fue benévolo consigo mismo al evaluar su deslucido desempeño desde el comienzo del Abierto de Estados Unidos. Consideró que su saque deficiente fue el motivo principal por el que la defensa de su título de 2023 encalló sorpresivamente en la tercera ronda.

"He jugado algo del peor tenis que he mostrado jamás, sinceramente", sentenció el serbio en los primeros minutos del sábado. "En el saque sí, peor que nunca".

Con 14 faltas dobles, que elevaron su total en el certamen a 32, el campeón vigente sucumbió en el US Open el viernes, una noche después de que Carlos Alcaraz quedó eliminado.

El serbio cayó por 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 ante el australiano Alexei Popyrin (28vo preclasificado).

"Simplemente fue un partido feo para mí", dijo Djokovic. "No jugué ni cerca de mi mejor nivel. No es bueno estar en esa situación cuando te sientes bien físicamente y, desde luego, cuando estás motivado porque es un Grand Slam, pero simplemente no encuentras tu juego, así es. El juego se está desfondando, y supongo que tengo que aceptar que hay torneos así".

En él no es muy común.

Djokovic (2do) trataba de convertirse en el primer tenista en la historia con 25 cetros de Grand Slam, para ampliar su récord. En vez de ello, luego de someterse a una cirugía de rodilla en junio, termina el año sin llevarse al menos un major, algo que le ocurrió por última vez en 2017.

Antes de eso, no le pasaba desde 2010.

Otra nota estadística: Este 2024 será el primer año desde 2002 en que ninguno de los Tres Grandes del tenis —Djokovic, Rafael Nadal o Roger Federer— conquiste un trofeo del Grand Slam.

La eliminación en la tercera ronda iguala la peor actuación de Djokovic en Flushing Meadows. La otra ocasión en que fue apeado tan temprano fue en 2005 y 2006.

Lleyton Hewitt, el hombre que lo derrotó hace 18 años, es miembro del Salón Internacional de la Fama del Tenis, capitán del equipo australiano de la Copa Davis y estuvo sentado en el palco de Popyrin en el Estadio Arthur Ashe.

Djokovic, quien tiene 37 años, ha llegado a 10 finales en el Ashe, donde ha obtenido el título en 2011, 2015, 2018 y 2023.

Pero el viernes lució incluso carente de intensidad emocional. Tal vez fue la fatiga, después de obtener su primera medalla olímpica de oro con Serbia, al vencer a Alcaraz a comienzos de este mes en París.

"Obviamente esto tuvo un efecto", reconoció. "Dediqué mucha energía a ganar el oro y sí llegué a Nueva York sin sentirme fresco, ni física ni emocionalmente".

Popyrin chocará con Frances Tiafoe, quien se impuso en un duelo entre estadounidenses a Ben Shelton, por 4-6, 7-5, 6-7 (5), 6-4, 6-3.

El alemán Alexander Zverev (4to preclasificado) avanzó a los octavos de final tras salir airoso al cabo de cuatro horas contra el argentino Tomás Martín Etcheverry a las 2:35 de la madrugada. Su rival de turno será el estadounidense Brandon Nakashima.

En tanto el argentino Francisco Comesaña se despidió del certamen al caer por 6-3, 6-4, 6-2 frente al local Taylor Fritz (12do), quien irá ahora contra el noruego Casper Ruud (8vo).

El primer cruce de hombres que quedó definido para la cuarta ronda fue el del ruso Andrey Rublev (6to) frente al búlgaro Grigor Dimitrov (9no).

GAUFF SE COMPLICA PERO SIGUE ADELANTE

Coco Gauff no estaba al tanto de que había perdido cinco encuentros consecutivos contra rivales ubicadas entre las 50 mejores del escalafón. Tampoco estaba segura de cuántos puntos consecutivos había perdido exactamente para regalar el primer set ante Elina Svitolina en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Fueron 11, pero la anfitriona se recuperó para vencer 3-6, 6-3, 6-3 a la ucraniana en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Gauff, de 20 años, extendió así la defensa de su primer título de Grand Slam.

"Necesitaba un reinicio", reconoció la tercera preclasificada, quien cometió error tras error en el primer set en el encuentro en el Estadio Arthur Ashe.

Perdió los últimos 11 puntos ante la 27ma favorita.

"Es una peleadora", reconoció Gauff. "Sabía que tendría que jugar de la mejor forma".

Gauff encontró la forma de ganar nueve de 11 games en un lapso y se llevó el encuentro a pesar de que perdió el primer set, lo que le sucedió tres veces en su camino a conquistar el trofeo en el 2023.

¿Cuál fue el secreto en esta ocasión?

"Intenté ser más agresiva con mi derechazo", respondió Gauff. "E intenté cometer menos errores con mi revés".

El domingo Gauff buscará su lugar en cuartos de final ante su compatriota Emma Navarro (13) —quien la eliminó en la cuarta ronda de Wimbledon. Navarro venció otra ucraniana, Marta Kostyuk (19) por 6-4, 4-6, 6-3.

MUY TARDE

Aryna Sabalenka despertó tras un mal arranque en el partido que más tarde ha comenzado en la historia del US Open al vencer 2-6, 6-1, 6-2 a Ekaterina Alexandrova en la madrugada del sábado para alcanzar la cuarta ronda.

La segunda preclasificada y subcampeona de la pasada edición no se fijó que habían empezado a las 12:07 de la madrugada y cedió el primer set apenas media hora después. Tomó el control al comienzo del segundo parcial, llevándose 10 juegos seguidos para abrir una ventaja 5-0 en el tercero. El duelo acabó a las 1:48, empatando el récord al desenlace más postrero de un partido femenino en la historia del torneo.

"Feliz de haber mantenido enfocada, contra todo, y haber podido darle la vuelta a este partido", dijo Sabalenka, quien enfrentará a Elise Mertens (33ra cabeza de serie)

Otros duelos de cuarta ronda que quedaron definidos por la tarde fueron el de la china Zheng Qinwen (7ma) contra la croata Donna Vekic (24ta) y el de la española Paula Badosa (26ta) ante la china Wang Yafan.