Regresa Norris a lo más alto

Después de seis carreras, Lando Norris volvió a lo más alto del podio.

La última vez que superó a todos sus rivales fue en Australia, en el comienzo de la temporada, y ahora recortó a sólo tres puntos su distancia sobre Oscar Piastri, quien es el líder en el Campeonato de Pilotos.

Mónaco, la sede con más prestigio y glamour de la Fórmula Uno fue el escenario donde el británico despertó para demostrarle a su compañero que no tendrá el camino libre hacia el título.

Desde la Qualy, Norris hizo la mitad del trabajo, así que solo tuvo que esperar a que Max Verstappen, de Red Bull, cumpliera con su segunda detención en pits para que le heredara el primer puesto y aguantar el ataque de Charles Leclerc con el Ferrari.

"Estoy contento, el equipo está contento. ¡Vamos a tener una noche maravillosa! Se siente increíble. Es una carrera larga y agotadora. ¡Pudimos presionar durante toda la carrera y ganamos en Mónaco! Un fin de semana increíble con la pole position. Esto es lo que soñamos, esto es lo que yo soñaba de niño.

Lo peor fue el final. Me sentí en control toda la carrera, pero Max me estaba frenando un poco y tuve que controlarlo, alejarme de él y presionar cuando fuera necesario. La clave está en la repetición y la constancia. Después de este fin de semana, creo que no tengo motivos para dudar de mí mismo", dijo Lando.

Esos 25 puntos le ayudaron más de la cuenta al piloto de McLaren porque alcanzó los 158 puntos y ya está a tiro de DRS de Piastri por 3 unidades.

Max Verstappen fue el conductor que más perdió al completar el segundo cambio de neumáticos en la última vuelta y caer del primero hasta el cuarto puesto.