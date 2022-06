¡No es lo que esperaban!

{"quote":"Me frustra que me pregunten por mi retiro, ¡quiero estar más tiempo en F1! Sé que mi renovación (con McLaren) está en mis manos". DANIEL RICCIARDO, PILOTO DE MCLAREN "}

No importa si es un mal día o no para Ricciardo, las cuentas simplemente ya no concuerdan y siempre es opacado por su compañero de equipo, el británico Lando Norris.

Aunque el cambio en el reglamento de la Fórmula Uno no benefició del todo a la escudería de Woking, el problema del piloto de 31 años viene desde el año pasado.

Daniel fue octavo con 115 puntos, una victoria en el Gran Premio de Italia y 12 lugares en el Top 10, mientras que Norris finalizó sexto con 160 puntos, 4 podios y 16 carreras entre los primeros 10 primeros.

En la actual campaña, la situación no ha cambiado. De los 59 puntos que suma McLaren, el nacido en Perth, Australia, solo ha colaborado con el 19 por ciento.

"Obviamente nos gustaría ver a Daniel mucho más cerca de Lando para gozar de una buena batalla dentro del equipo. Daniel aún no se siente cómodo con el coche. Estamos intentando hacer todo lo que podemos, pero, de nuevo, fue un fin de semana decepcionante.

"A excepción de Monza y algunas otras carreras, en general no ha cumplido ni con sus expectativas ni con las nuestras. Creo que todo lo que podemos hacer es seguir trabajando duro como equipo y esperar que lo que no esté haciendo clic en este momento haga clic en breve", dijo Zak Brown, director del equipo.

Ricciardo tiene contrato hasta finales de 2023, sin embargo, no hay señales de que pueda igual el salto de calidad que consiguió con Red Bull de 2014 a 2018.

"Aún ha sido un poco difícil para mí estar siempre al cien con el coche y sentir que puedo sacar esas (vueltas rápidas), pero eso suena como si me estuviera sobrevalorando", agregó Daniel respecto al MCL36.