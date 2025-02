¿A qué hora iniciará el show de medio tiempo de Kendrick Lamar?

A un día para que se celebre el Super Bowl LIX, surgen preguntas sobre la hora en la que empezará el evento que no sólo une a los más aficionados de la National Football League (NFL), sino también a los ajenos al futbol americano: el show de medio tiempo.

Con Kendrick Lamar como protagonista, el espectáculo empezará una vez que termine el segundo cuarto del juego. Es decir, aproximadamente, a las siete de la noche (en tiempo del centro de México).

Cabe recordar que el partido está dividido en cuatro periodos y se da, precisamente, a la mitad del duelo.

Como cada año, el espectáculo durará de trece a quince minutos.

Ya en el pasado, personalidades como Rihanna, Katy Perry, Michael Jackson y Paul McCartney formaron parte de él.

Bajo el imponente Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, los Eagles de Philadelphia y los Chiefs de Kansas City se enfrentarán por la gloria definitiva. Y si bien el show de medio tiempo empezará a las siete, el Super Bowl dará inicio a las 17:30 de la tarde.

¿Quién cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl?

Este año, el espectáculo estará en manos del rapero estadounidense Kendrick Lamar. Conocido por éxitos como "HUMBLE" y "Not Like Us", Kendrick promete dar una interpretación inolvidable; además de que contará con la compañía de la cantante SZA.

No es la primera vez que ambos colaboran. De hecho, como parte del soundtrack de la película de Marvel, "Black Panter", protagonizaron una canción titulada "All The Stars". Y el año pasado, SZA formó parte de dos sencillos en el nuevo álbum de Lamar: "GNX".

"No hay segundas oportunidades. No quiero que te lo pierdas. Nos vemos en New Orleans. Ponte algo lindo, aunque lo veas desde casa", fueron las palabras con las que el rapero invitó a su show de medio tiempo.