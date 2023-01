Naomi Osaka se perderá todo el 2023 por embarazo

"Hay mucho que espero con ansias en el futuro, algo que espero con ansias es ver a mis hijo en alguno de mis partidos y que le diga a alguien, ´esa es mi mamá´", escribió Osaka.

Osaka no ha disputado tenis competitivo desde septiembre y se dio de baja del Abierto de Australia, que comienza el domingo. Ha ganado dos veces el torneo, así como dos veces el Abierto de Estados Unidos.

En años recientes se ha tomado descansos por salud mental y no jugó después del Pan Pacific Open en Tokio, poco después de que quedó eliminada en la primera ronda del U.S. Open. Osaka dijo que los meses fuera han hecho que "renueve el amor y la apreciación por el juego al que le he dedicado mi vida".

La campeona del Abierto de Australia 2022, Ash Barty anunció la semana pasada que estaba embarazada. Se retiró el año pasado como la número uno del mundo.