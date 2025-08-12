Nada Nájera al oro en Juegos Panamericanos

Nada Nájera al oro en Juegos PanamericanosEl Centro Acuático Olímpico de Paraguay fue el escenario donde México sumó su segundo oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Humberto Nájera no se limitó a dar más allá de su cien por ciento e inspirado en el multimedallista olímpico Michael Phelps -28 preseas: 23 oro, 3 plata y 2 bronce-, salió disparado en los 200 metros dorso para subir a lo más alto del podio y escuchar el Himno Nacional.
Su sonrisa lo decía todo. Las palabras apenas le salían, era su momento dorado, ese por el que trabajó para colgarse el metal dorado y su boleto a los Panamericanos de Lima, Perú 2027.
"Estoy muy feliz de estar y tener la experiencia a nivel internacional y poder nadar bien dentro de 2 años en Panamericanos. Hubo muchas prácticas a las que no quería ir, pero le eché muchas ganas comiendo bien, y sacrificando varias áreas de mi vida porque empecé a nadar a los 5 años y lo hice porque mi hermana nadaba y me gustó.
"Vi a Michael Phelps ganando y los sacrificio que ha hecho él y he visto que dijo que no dejó de ganar ni un día desde 1999 hasta el 2005 y eso es lo que se requiere para ser muy bueno y ha sido mi héroe. Hasta los 7 años ya sabía quien era y mi familia y yo lo veíamos nadar en las olimpiadas de 2012 y 2016", comentó el tricolor, quien actualmente estudia en California, Estados Unidos.
Y no fue la única medalla. María Méndez se quedó con el bronce en 100 metros mariposa, Celia Pulido fue plata en 200 metros dorso y ambas formaron parte del relevo 4x100 m libre mixto, junto a Diego Camacho y Andrés Dupont, para otro bronce.