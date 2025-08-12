Nada Nájera al oro en Juegos Panamericanos

Humberto Nájera no se limitó a dar más allá de su cien por ciento e inspirado en el multimedallista olímpico Michael Phelps -28 preseas: 23 oro, 3 plata y 2 bronce-, salió disparado en los 200 metros dorso para subir a lo más alto del podio y escuchar el Himno Nacional.

Su sonrisa lo decía todo. Las palabras apenas le salían, era su momento dorado, ese por el que trabajó para colgarse el metal dorado y su boleto a los Panamericanos de Lima, Perú 2027.

"Estoy muy feliz de estar y tener la experiencia a nivel internacional y poder nadar bien dentro de 2 años en Panamericanos. Hubo muchas prácticas a las que no quería ir, pero le eché muchas ganas comiendo bien, y sacrificando varias áreas de mi vida porque empecé a nadar a los 5 años y lo hice porque mi hermana nadaba y me gustó.

"Vi a Michael Phelps ganando y los sacrificio que ha hecho él y he visto que dijo que no dejó de ganar ni un día desde 1999 hasta el 2005 y eso es lo que se requiere para ser muy bueno y ha sido mi héroe. Hasta los 7 años ya sabía quien era y mi familia y yo lo veíamos nadar en las olimpiadas de 2012 y 2016", comentó el tricolor, quien actualmente estudia en California, Estados Unidos.

Y no fue la única medalla. María Méndez se quedó con el bronce en 100 metros mariposa, Celia Pulido fue plata en 200 metros dorso y ambas formaron parte del relevo 4x100 m libre mixto, junto a Diego Camacho y Andrés Dupont, para otro bronce.



