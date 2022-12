Saborea Nadal duelo en CDMX

Aunque asegura que el retiro no está cerca a sus 36 años, sí puede ser su adiós de la afición mexicana.

"Mi despedida a nivel de retiro no está cerca, espero, al menos yo no tengo intención, pero la realidad es que es un final de gira que mejor imposible en México, un lugar que siempre me trató de forma fenomenal y sí que es cierto que en 2023 no voy a estar en Acapulco, desgraciadamente, y la verdad es que tengo una edad con lo cual no sé si será la última vez que pueda jugar en México siendo un tenista profesional", reconoció.

"Estoy intentando disfrutar esta gira al máximo y cerrar como colofón en la Ciudad de México, que va a ser la primera vez en mi vida (que juegue ahí), es algo bonito y que me hace muchísima ilusión, que el público responda y que lo disfrute", agregó el ganador de 22 títulos Grand Slam.

¿Es una despedida de México o cambiaste de opinión?

"Puede ser, nunca se sabe lo que pueda pasar en el futuro, pero es evidente que pensar en el 2024 queda muy lejos y ahora mismo en mi cabeza está el 2023, de momento hay esta posibilidad".

Será la segunda ocasión que el español esté ante más de 40 mil personas; hace dos años, en Sudáfrica, jugó en un evento organizado por la Fundación Roger Federer, ante casi 52 mil personas.

La Plaza de toros México albergará el segundo partido de tenis en sus 76 años de historia y recibirá este jueves en un duelo de exhibición a Nadal y Casper Ruud, números dos y tres del mundo, respectivamente.

´UNA BUENA PERSONA´

Cuando el final de su carrera deportiva se dé, Nadal prefiere ser recordado como "Una buena persona", más que como uno de los mejores tenistas del mundo, con casi un centenar de títulos en su palmarés.

"Cuando llegue ese momento me gustaría que no sólo la afición mexicana, sino la afición del mundo me recuerde como alguien que se portó bien con la gente, alguien que hizo cosas buenas para mi deporte y alguien que es agradable dentro del mundo en el que vivimos", desea.

"Al final el tema deportivo ya se ha conseguido lo que se ha conseguido, con lo cual supongo que algo quedará, pero el tema personal siempre va por delante que el tema profesional", considera.

Una parte de la historia de Rafa Nadal en las últimas dos décadas, desde su debut en 2001, podría terminar en México.

Así lo dijo Rafael Nadal, ganador de 22 títulos Grand Slam: "Sé que el escenario al que vamos a jugar (Plaza México) es único, muy simbólico y muy especial tanto para mí como mi rival Casper, va a ser una noche muy bonita y con la máxima ilusión de poder compartir con el público mexicano".