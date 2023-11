Nadadora trans rompe récord universitario en EU y desata controversia

Meghan Cortez-Fields, una nadadora transgénero generó polémica el fin de semana en Nueva Jersey, luego de que rompiera un récord escolar femenino, después de haber participado durante tres años en el equipo varonil.

De acuerdo con Fox News, Cortez-Fields se llevó el primer lugar en la prueba de mariposa de 100 yardas, en donde con un tiempo de 57.22 estableció un nuevo récord en el Cougar Splash Invitational, una competencia de dos días entre seis escuelas en Dallas, Pensilvania.

Cortez-Fields, también obtuvo el primer lugar en el combinado individual de 200 yardas y obtuvo el segundo lugar en las 200 yardas mariposa.

Sin embargo, pese al triunfo del atleta, el equipo de natación de Ramapo, -que había felicitado previamente a Meghan- eliminó la felicitación de sus redes sociales después de que el exnadador de la NCAA, Riley Gaines, rechazara los resultados a través de una publicación en X.

"Aquellos que eligen permanecer ciegos ante la injusticia de permitir que atletas masculinos mediocres se conviertan en atletas femeninas que baten récords son incompetentes o misóginos. Ya no hay término medio", dijo a Fox News Gaines.

Gaines, quien también es embajadora del Foro de Mujeres Independientes, afirmó que "a las mujeres se les pide que sonrían, se hagan a un lado y permitan que estos hombres entren en nuestros equipos mientras nos quitan oportunidades, privacidad y seguridad".

Colegio apoya a "todos nuestros estudiantes atletas"

Por su parte, Ramapo College respondió a las críticas afirmando que "apoya a todos nuestros estudiantes atletas". No obstante, el portavoz de la Universidad explicó que eliminó la publicación original para proteger a Cortez-Fields de comentarios insultantes.

"La universidad continúa publicando los logros individuales y de equipo de los estudiantes-atletas para todos los programas en nuestro sitio web de atletismo", indicó.

En este sentido, Cortez-Fields mencionó que se inspira en Lia Thomas, la nadadora transgénero de la Universidad de Pensilvania que ganó un Campeonato de la NCAA en 2022. Sin embargo, expresó su temor al éxito, basándose en las experiencias de Thomas y las posibles reacciones negativas que podrían surgir.

Thomas "es una inspiración para mí en ese sentido, pero también me sentí muy mal por ella porque sé exactamente por lo que estaba pasando", dijo Cortez. "Incluso al comenzar esta temporada, tenía miedo de triunfar, porque no quiero que me pase a mí lo que le pasó a ella", agregó.

Este hecho ha desatado opiniones dividas en redes sociales en donde a algunos elogiaron a Thomas por su valentía, mientras que otros, como Gaines, la acusaron de robarles a las mujeres biológicas oportunidades de competir y ganar.