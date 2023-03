Son deportistas mexicanas mujeres de Primera

El deporte mexicano ha tenido rostro femenino muchas veces y este Día Internacional de la Mujer no está demás recordar a aquellas que lo han protagonizado con sus hazañas en el contexto internacional.

CIUDAD DE MÉXICO

Desde pioneras en sus respectivas disciplinas hasta ídolos dentro y fuera del País, la ex taekwondoín María del Rosario Espinoza, la ex golfista Lorena Ochoa, la ex velocista Ana Guevara y la futbolista Charlyn Corral son algunas de esas deportistas históricas que abrieron brecha y provocaron que muchas niñas quisieran emularlas.

MARÍA DEL ROSARIO ESPINOZA

La única deportista mexicana en tener una medalla olímpica de cada color: el oro en Beijing 2008, el bronce en Londres 2012 y la plata en Río 2016.

También es la única taekwondoín en tener tres medallas de campeonato mundial, resultados que le merecieron el estatus de Mejor Deportista Mexicana de todos los tiempos.

LORENA OCHOA

Considerada la mejor golfista tricolor de todos los tiempos, la tapatía dominó la LPGA varios años y lideró el ranking mundial durante 158 semanas seguidas.

Ganó dos torneos Majors, el Abierto Británico en 2007, y el Kraft Nabisco Championship, en 2008, año en el que la Revista Times la colocó entre las 100 personalidades más influyentes del mundo.

SORAYA JIMÉNEZ

Sydney 2000 vio cómo Soraya Jiménez se convirtió en la primera campeona olímpica tricolor.

La pesista propició que se escuchara el Himno Nacional en las tarimas australianas al imponerse en la categoría de los 58 kilos.

PILAR ROLDÁN

Primera mexicana en ganar una medalla olímpica en la historia. Se colgó la plata en el florete de los Juegos Olímpicos de México 1968.

GUADALUPE GONZÁLEZ

La marcha femenil consigue su primera presea olímpica en las piernas de Lupita González, quien termina como subcampeona en los 20 kilómetros de Río 2016.

Un año después, también se cuelga la plata en el Mundial de Atletismo de Londres, para convertirse también en la primera marchista en subir a un podio de justa del orbe.

CHARLYN CORRAL

Es la máxima representante del futbol femenil mexicano. Inició en el balompié a los 8 años entrenando en un equipo de niños y a los 13 años recibió su primera convocatoria para la Selección Nacional absoluta.

Participó en 3 Copas del Mundo categoría Sub 20, dos Mundiales de mayores en 2011 y 2015, coleccionó trofeos de Campeonatos de la Concacaf y Copa Oro. Jugó en la Liga de España para el Levante y el Atlético de Madrid, y en la temporada 2017-18 ganó el Pichichi con 24 goles.

ANA GUEVARA

Primera atleta mexicana en subir a un podio en pruebas de velocidad en justas continentales, mundiales y olímpicas.

La sonorense se proclamó campeona de los 400 metros de los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999; dos años después se agenció el bronce en el Mundial de Atletismo de Edmonton, en 2003 se colgó el metal dorado en la justa del orbe de París, y en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se quedó con la plata.

Es la primera mujer en dirigir la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

ADRIANA FERNÁNDEZ

Primera mexicana y latinoamericana en ganar el Maratón de Nueva York, en 1999.

También es tricampeona de Juegos Panamericanos en los 5 mil metros. Seleccionada olímpica en maratón y 10 mil metros entre Atlanta 1996 y Atenas 2004.

PAOLA ESPINOSA

Máxima medallista en clavados en Juegos Panamericanos, fue la primera campeona mundial en plataforma, en Roma 2009, y doble medallista olímpica en saltos sincronizados desde la plataforma, con el bronce de Beijing 2008 haciendo pareja con Tatiana Ortiz, y la plata de Londres 2012, con Alejandra Orozco.

AMALIA PÉREZ

Pionera en el powerlifting femenil, es la máxima exponente de la disciplina en México gracias a sus cuatro oros y dos platas en Juegos Paralímpicos, entre Sydney 2000 y Tokio 2020.

En la justa nipona fue presentada como uno de los "Lideres Paralímpicos" en una conferencia organizada por el Comité Organizador de los Juegos y el Comité Paralímpico Internacional (CPI).

QUETA BASILIO

La atleta Enriqueta Basilio hizo historia mundial al ser la primera mujer en encender el pebetero de unos Juegos Olímpicos, en México 1968.

PAOLA LONGORIA

El raquetbol mundial ha sido dominado por Paola Longoria en la última década quien ha conseguido los campeonatos del orbe en singles y dobles y ocupando la cima del ranking mundial de la LPRT.

Además, es tricampeona de Juegos Panamericanos en individuales, parejas y equipos.