Monica Seles revela que padece miastenia gravis

Mónica Seles notó por primera vez los síntomas de la miastenia gravis —una enfermedad autoinmune neuromuscular de la que habló durante una reciente entrevista con The Associated Press— mientras balanceaba una raqueta como lo había hecho tantas veces durante y después de una carrera que incluyó nueve títulos de Grand Slam y le llevó al Salón de la Fama del Tenis Internacional.

"Estaba jugando con algunos niños o miembros de la familia, y fallaba una pelota. Yo pensaba, ´estoy viendo dos pelotas´. Estos son obviamente síntomas que no puedes ignorar. Y, para mí, aquí es donde comenzó esto. Y me tomó bastante tiempo realmente asimilarlo, hablar abiertamente sobre ello, porque es algo difícil. Afecta mi vida diaria bastante", dijo Salas.

Seles, de 51 años, quien ganó su primer título de Grand Slam a los 16 años en el Abierto de Francia de 1990 y jugó su último partido en 2003, dijo que fue diagnosticada con miastenia gravis hace tres años. Está hablando públicamente sobre ello por primera vez antes del Abierto de Estados Unidos, que comienza el 24 de agosto, para crear conciencia sobre lo que se conoce como MG.

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares lo describe como "una enfermedad neuromuscular crónica que causa debilidad en los músculos voluntarios" y "afecta más comúnmente a mujeres jóvenes adultas (menores de 40 años) y hombres mayores (mayores de 60 años), pero... puede ocurrir a cualquier edad, incluida la infancia".

Seles dijo que nunca había oído hablar de la condición hasta que vio a un médico y fue referida a un neurólogo después de notar síntomas como visión doble y debilidad en sus brazos —"simplemente secarme el cabello... se volvió muy difícil", dijo— y piernas.

"Cuando me diagnosticaron, pensé, ´¿Qué?!´" dijo Seles, quien se ha asociado con argenx, una empresa de inmunología con sede en Holanda, para promover su campaña Go for Greater. "Así que aquí es donde —no puedo enfatizar lo suficiente— desearía haber tenido a alguien como yo que hablara sobre ello".

Han pasado tres décadas desde que Seles regresó a la competencia en el Abierto de Estados Unidos de 1995, alcanzando la final, más de dos años después de que fuera atacada por un hombre con un cuchillo en un torneo en Hamburgo, Alemania.

"La forma en que me recibieron... después de mi apuñalamiento, nunca lo olvidaré", dijo Seles, refiriéndose a los fanáticos en Nueva York. "Esos son los momentos que se quedan contigo".

Habla sobre aprender a vivir una "nueva normalidad" hoy en día y caracterizó su salud como otro en una serie de pasos de vida que requirieron adaptación.

"Tuve que, en términos de tenis, supongo, reiniciar —un reinicio fuerte— varias veces. Llamo a mi primer reinicio fuerte cuando vine a Estados Unidos como una joven de 13 años (desde Yugoslavia). No hablaba el idioma; dejé a mi familia", dijo Seles. "Es un momento muy difícil. Luego, obviamente, convertirme en una gran jugadora, también es un reinicio, porque la fama, el dinero, la atención, cambian (todo), y es difícil como una joven de 16 años lidiar con todo eso. Luego, obviamente, mi apuñalamiento —tuve que hacer un gran reinicio".

"Y luego, realmente, ser diagnosticada con miastenia gravis: otro reinicio. Pero una cosa, como les digo a los niños que mentoreo: ´Siempre tienes que ajustarte. Esa pelota está rebotando, y solo tienes que ajustarte´", agregó. "Y eso es lo que estoy haciendo ahora".



