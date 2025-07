Un bronce que inspira

A sus 14 años, las mexicanas Mía y Lía Cueva Lobato no sólo conquistaron una medalla mundial: dieron el primer gran salto hacia el sueño que ha guiado cada uno de sus entrenamientos desde niñas: llegar a los Juegos Olímpicos.

Después de hacer historia como las medallistas mundiales más jóvenes de México en clavados, según su entrenador Iván Bautista al conquistar el bronce en la prueba de trampolín 3 metros sincronizado del Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, las gemelas jaliscienses apuntan ahora a cumplir su mayor anhelo: representar a México en Los Ángeles 2028.

Ese sueño, que nació desde pequeñas en una alberca del Code Jalisco, hoy cobra forma gracias a su talento, disciplina y madurez, que a su corta edad ya las coloca entre las promesas más firmes de los clavados internacionales.

"Todavía no nos la creemos. Entrenamos mucho, fueron muchos sacrificios, pero seguiremos entrenando para hacerlo lo mejor posible. Siempre soñamos con los Juegos Olímpicos, es nuestra mayor meta y vamos a seguir trabajando para que nos vean allá", comentó Mía Cueva Lobato.

"Me siento muy emocionada por haber ganado esta medalla. Disfruté mucho la competencia y me siento muy feliz. Es mucho trabajo. Estos momentos nos inspiran mucho más para poder llegar más lejos", agregó.

Las tapatías compitieron de tú a tú, cerrando la competencia con 294.36 puntos, mientras las chinas Yiwen Chen y Jia Chen se llevaron el oro (325.20) seguidas de las británicas Yasmin Harper y Scarlet Mew Jensen (298.35) con la plata.

En su repertorio, ejecutaron con gran precisión el clavado de mayor alto grado de dificultad con 3 y media vueltas al frente en posición B.

"Todavía no me la creo, que estemos aquí con tan corta edad, con 14 años, y me siento súper emocionada. Esto nos inspira mucho porque estamos muy chiquitas y todo el camino que nos queda", comentó Lía Cueva Lobato.

"Al principio nos sentimos súper nerviosas. Sentía que me temblaban las piernas, pero ya en la competencia nos soltamos y nos dijimos: ´haz lo que sabes hacer. Tranquila, sí se puede´", añadió.

Además, superaron a una de las parejas candidatas a medalla en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, como lo eran las australianas Alysha Koloi y Maddison Keeney, quienes acabaron en la cuarta posición.

"(Lía y Mía) son unas niñas muy dedicadas, muy trabajadoras y les gusta competir. Al querer trascender, todo se puede, y esto es una muestra de que, a sus 14 años, están compitiendo con las grandes promesas de los clavados. Ellas son muy amigas de la australiana Maddi, son fans de ella, y les tocó superar a su héroe", expresó el entrenador Iván Bautista.

"Les llega a tiempo la medalla porque ellas necesitan demostrar, iniciando el ciclo, que están y levantan la mano para ir por la medalla en Los Ángeles 2028. Vamos por ese sueño", apuntó.