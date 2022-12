México obtiene seis medallas de oro en el Panamericano de Tiro con Arco en Chile

Ana Paula Vázquez Flores retuvo el título continental para México al vencer en la final individual recurvo a la brasileña Ane Marcelle Dos Santos. La coahuilense se impuso 6-4 para conquistar el oro.

"He tenido algunos problemas para disparar sola. Me sentía sobrecargada de energía, adrenalina y no sabía cómo controlarla y eso es justo lo que le decía a mi entrenador; después de los primeros dos sets, recordé ciertas cosas que no había contemplado, y comencé a hacerlas", compartió Vázquez Flores en entrevista para la World Archery.

México completo las seis medallas de oro en las siguientes categorías:

Recurvo femenino – medalla de oro: Alejandra Valencia Trujillo.

Equipo recurvo masculino – medalla de oro: Matías Grande, Emilio Antonio Treviño y Ángel Alvarado.

Equipo recurvo femenino – medalla de oro: Alejandra Valencia, Aída Román y Ana Paula Vázquez.

Equipo recurvo mixto – medalla de oro: Alejandra Valencia y Matías Grande.

Equipo femenino compuesto – medalla de oro: Dafne Quintero, Andrea Becerra y Mariana Bernal.

Equipo mixto compuesto – medalla oro: Mariana Bernal y Miguel Becerra.

Arco compuesto – medalla de plata: Miguel Becerra.

Arco recurvo – medalla de bronce: Matías Grande.