Abre México el telón olímpico

Terminó la espera. México inició su participación en los Juegos Olímpicos de París, dándose cita en la explanada de "Los Inválidos".

SACAN LA CASTA

Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Angela Ruiz fueron las primeras mexicanas que vieron acción en los Juegos Olímpicos de París 2024. Las arqueras vivieron una ronda de clasificación donde la juventud motivó a la experiencia.

Valencia fue la tricolor mejor posicionada: finalizó octava con 669 puntos. Aunque la sonorense dio una jornada de menos a más, con tres flechas en el 7 en la primera mitad del evento y uno más en la segunda mitad, situación que la mantuvo tensa, por lo que al final no pudo evitar las lágrimas al sentirse "responsable" de no sumar más unidades como le hubiera gustado. "No me sentí tirando bien, no tiré bien, pero mis compañeras sí y ellas sacaron la fuerza y somos equipo.

Terminamos en tercero, era lo que buscábamos, estar dentro de las mejores cuatro", mencionó la medallista olímpica, quien fue recibida por sus colegas con un emotivo abrazo.

Ana Paula Vázquez finalizó en el sitio 20 con 659 unidades y cuatro peldaños abajo se colocó Ángela Ruiz, con 658, situación que valoró Alejandra. "Lo hicimos bien y salimos adelante de las adversidades", indicó.

Sumar mil 986 unidades es una cifra que tomó con calma Valencia, ante la posibilidad de un podio. "Todos peleamos una medalla. Ahora lo que nos ayudó es que estar dentro de las primeras cuatro nos da el bye en el primer set", añadió.

Como equipo en la categoría femenil, las mexicanas quedaron en el tercer lugar con 1986 puntos, accediendo directamente a los Cuartos de

ASÍ QUEDARON LOS TRES PRIMEROS LUGARES

En esta ronda clasificatoria, el primer lugar quedó en manos de Corea del Sur; Lim Sihyeon marcó un récord mundial de 694 puntos. La también coreana, Nam Suhyeon, consiguió el segundo lugar, con una puntuación de 688, su mejor marca personal.

En el tercer lugar, China tuvo presencia gracias a la arquera Yang Xiaolei, quien logró 673 puntos.