Osmar Olvera logra su tercer oro en Clavados

El adolescente mexicano Osmar Olvera se ha vuelto amo y señor de la fosa de clavados en sus primeros Juegos Panamericanos.





SE CONSOLIDA

Con 19 años, Olvera sumó su tercer oro en esta disciplina al vencer el martes junto a su compatriota Rodrigo Diego en la final de trampolín tres metros sincronizado con una calificación total de 425.46 puntos en el Centro Acuático del estadio Nacional.

"Lo visualicé, fue para lo que me entrené", dijo Olvera a The Associated Press. "Cerrar de esta forma es un sueño".

La plata quedó en manos de los colombianos Luis Uribe y Daniel Restrepo (398.67 puntos) y el bronce fue para los estadounidenses Jack Ryan y Tylar Downs (368.64 puntos).

El oriundo de Jalisco ya tenía en el cuello las preseas doradas de trampolín de uno y tres metros individual.

Dentro de una actuación sin fisuras, la pareja mexicana obtuvo el mejor puntaje en la quinta serie (87.78) con un salto de espaldas de cuatro giros y medio.

"Con el trabajo que hacemos sabíamos que teníamos el grado de dificultad para dominar, para ganar con esta contundencia. Simplemente, hicimos nuestro mejor esfuerzo", comentó Olvera, que pese a su corta edad ya cuenta con experiencia olímpica (Tokio 2020), es el vigente subcampeón mundial y se aseguró la clasificación a París 2024.

"Fue una montaña rusa de emociones. No tuve mi mejor participación en individual, pero sabíamos que era muy importante en sincronizados mostrarnos como una pareja sólida", valoró Diego, el veterano de la dupla con 26 años y olímpico en 2016.

Fue la última actividad de Olvera en la fosa de Santiago 2023.

"Con su clasificación a París directa, ganar aquí no tenía otra satisfacción que ganar la medalla. Un tremendo deportista y persona. México siempre ha tenido tremendo nivel, como llega un clavadista, luego llega otro y otro. Osmar ya es uno de los mejores", lo elogió su rival chileno en la final, Donato Neglia.

Gracias a Olvera y Diego, México amplió su dominio en clavados a seis medallas de oro, contra una de Canadá.

Más tarde se definía la final femenina individual de trampolín tres metros.