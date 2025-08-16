Siguen cayendo las medallas en Asunción 2025

Con marcador de 3-0, la delegación nacional puso fin a su sueño de colgarse la medalla de oro, sin embargo, no le restan valor a la plata que tanto les costo llevarse.

En las gradas se desataba una guerra de apoyos. Por un lado sonaba el ¡México, México! con algunas estrofas del Cielito Lindo, y del otro ondeaba la bandera verdeamarela con el ¡Brasil!, ¡Brasil!

Las tricolores se plantaron en la cancha como auténticas guerreras. Igualaron a sus rivales, las neutralizaron, pero, no pudieron aguantar el ritmo y perdieron el primer set por 23-25.

"Estamos muy contentas con el resultado, obviamente queríamos más, pero una medalla de plata es de plata, luchamos por esto, lo trabajamos y contentas con lo que hemos logrado.

Yo no la he tenido nada fácil, siempre ha sido muy duro y quieres dejar el deporte, pero momentos como estos son los que hace que valga la pena", sentenció la capitana María Solar.

Las brasileñas festejaban, los rostros de las nacionales reflejaban decepción. Aferradas a no dejar escapar el metal dorado, se pusieron al frente en el segundo parcial, pero, rápidamente sus rivales las alcanzaron y superaron.

El tercer set fue de pura sobrevivencia. Brasil finiquitó sin compasión, coronándose en la justa continental.

SON DORADAS EN TAEKWONDO

El Himno Nacional de México retumbó por partida doble en el taekwondo con los oros de Andrea Zambrano (-49 kg) y Zaira Salgado (-57 kg)

Carlos Cortés sumó al país una más de bronce en la categoría de -58 kg.



