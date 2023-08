Deja Max atrás a Checo

Sídney, Australia

Ambos conductores arrancaron con neumáticos suaves, cambiaron a medios y finalizaron la carrera con suaves, pero sólo uno mejoró sus registros de vueltas conforme el RB19 se hacia más ligero. En los primeros 12 giros, Checo se mantuvo en el 1´52"483 desde el frente del pelotón con aire limpio, mientras que Max promedió cronos de 1´52"534 en los que ejecutó los rebases a Oscar Piastri, de McLaren; Carlos Sainz Jr., de Ferrari; Lewis Hamilton, de Mercedes, y Charles Leclerc con el otro Cavallino Rampante, hasta llegar a su compañero en Red Bull.

¿Por qué cambió tanto el ritmo después de la vuelta 17 cuando ambos corredores ya habían vuelto a la pista tras su cambio a gomas medias?

"Verstappen tienen una forma de manejar muy agresiva, tosca y no conoce el término intermedio, o está prendido o está apagado, siempre va por el mejor tiempo en cada intento y Checo está educado de manera diferente porque busca un balance óptimo para que le guste y le cuesta mucho trabajo", compartió José Luis Ramírez, piloto de Nascar México e ingeniero mecánico. En la segunda entrada a boxes, la situación empeoró para el mexican, pues la mejor vuelta de Pérez fue de 1´50"308 y la del bicampeón de 1´48"922, 2 segundos más rápido, específicamente en la zona de curvas del sector 2 de la pista de Spa-Francorchamps "Tener al auto más firme en la parte delantera se traduce a lo siguiente: cuando llegas a la curva rápida te ayuda a entrar muy bien y al final de la misma sientes que la cola se va y no tienes forma de regresar y sueltas el acelerador. En la telemetría se observa que Verstappen gana tiempo al tener más control, entonces, al estar más firme la parte trasera del auto de Checo, puede que entre bien, pero su velocidad punta no es tan efectiva y puede que tenga mayor degradación de los neumáticos", indicó Ramírez.

Al continuar esa desventaja, difícilmente el tricolor podrá ganar otra carrera en los últimos resta del año.