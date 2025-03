En Red Bull sienten que no son tan rápidos

Red Bull no tendrá un comienzo veloz en este 2025.

Después de los 3 días de pretemporada en Bahréin, donde Max Verstappen estuvo a la sombra de McLaren y Mercedes y Liam Lawson sufrió de problemas hidráulicos en el motor, el primer pronóstico es que el RB21 debe mejorar.

Las condiciones cambiantes del circuito, que pasó de mojado a húmedo y a seco en cuestión de horas, no les permitió analizar a detalle los datos de su bólido, que en teoría es una evolución mejorada del RB20.

"En este momento no parece que seamos lo suficientemente rápidos, pero después ya veremos. No fue una prueba tan suave como esperábamos y es mejor encontrar algunos problemas aquí que más adelante para entender el coche. El clima no estaba con nosotros y no era muy representativo de esta pista, pero tratamos de explorar el potencial del coche y tratamos de entender cómo responde a diferentes configuraciones, y creo que más o menos lo logramos.

"No estoy tan feliz como podría estar porque el coche no respondió como queríamos a veces, pero va en la dirección correcta, solo que tal vez la magnitud de la dirección no fue tan grande como esperábamos y es algo en lo que tenemos que trabajar para la primera carrera y el desarrollo futuro", explicó Pierre Wache, director técnico del equipo austriaco.

La próxima semana en Australia se sabrá si realmente la marca de las bebidas energéticas está sufriendo por el bólido o sólo fue una estrategia para pasar desapercibidos.