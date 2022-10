¡Gana Max en Japón!

Algo que nunca nos hubiésemos imaginado después del año pasado luchando hasta el final y luego tener un buen coche este año. Estoy muy agradecido con todos los que han contribuido a este éxito no sólo aquí, sino también en la fábrica que están trabajando a toda máquina". MAX VERSTAPPEN PILOTO DE RED BULL

Max Verstappen puede presumir como un bicampeón de la Fórmula Uno, con ambos títulos adjudicados en medio de circunstancias extrañas y sin precedentes tras haber cruzado la meta.

El piloto de Red Bull ganó el domingo el Gran Premio de Japón, abreviado por la lluvia, y no se entera que era el campeón hasta que la Federación Internacional de Automovilismo penalizó a Charles Leclerc de Ferrari tras la carrera.

Verstappen no sabía en un principio que había ganado la temporada, al creer que la carrera no otorgaría los 25 puntos habituales, pero poco después, el ente que regula la F1, concedió la puntuación completa por victoria.

El neerlandés se había disculpado con el público a través del sistema de megafonía del circuito nada más terminar la carrera.

"Obviamente el campeonato no llegó en esta ocasión", dijo tras ganar su 12da carrera de la temporada.

Unos segundos después, la cobertura televisiva le declaró campeón. Sus amigos y mecánicos del equipos empezaron a abrazarle.

"Una vez que crucé la meta, estaba como ´OK, fue una carrera increíble, buenos puntos de nuevo, pero no campeón del mundo todavía´", dijo el piloto de 25 años.

"No me importa que hay sido un poco confuso", añadió. "En realidad me parece divertido".

Verstappen conquistó su primer título el año pasado, el cual se definió en la última carrera en Abu Dabi. El siete veces campeón Lewis Hamilton dominaba la carrera hasta que el ingreso dell auto de seguridad provocó una secuencia de eventos sin procedentes cuando el director de carreras Michael Masi, despedido posteriormente, ordenó un reinicio.

Verstappen rebastó a Hamilton para ganar la carrera y su primer título. Mercedes apeló ante la FIA, pero finalmente Verstappen acabó siendo proclamado como campeón mundial. Los dos títulos de Verstappen indican un cambio de guardia en la F1, incluso si dos coronaciones serán recordadas por sus polémicos desenlaces.

Verstappen ha dominado la temporada y se aseguró el título con cuatro carreras aún por disputar.

Salió en primera posición bajo un fuerte aguacero, pero la carrera se detuvo después de dos vueltas por un choque múltiple. Se reanudó dos horas más tarde con 28 de las 53 vueltas completadas y Verstappen en cabeza el resto de la prueba.

El segundo puesto fue para su compañero Sergio Pérez, mientras que Leclerc completó el podio. Eran los únicos con opciones para arrebatar el título a Verstappen al comienzo de la carrera.

Verstappen tiene ahora una ventaja insuperable con 366 puntos. El mexicano tiene 253 y Leclerc 252.

Verstappen tomó la delantera con un arriesgado adelantamiento tras un inicio más lento, pero varios autos perdieron el control, incluido el Ferrari de Carlos Sainz, que dio una vuelta de campana y se quedó fuera de la pista.

Los organizadores detuvieron la carrera después de dos vueltas. Pierre Gasly, de AlphaTauri, se quejó por radio de que había adelantado a un vehículo de recuperación al que se había permitido permanecer en la pista poco después de la salida del auto de seguridad. El incidente al parecer ocurrió justo cuando se dio el alto a la carrera.

Esto es una cuestión sensible en Japón. El piloto francés Jules Bianchi chocó en 2014 con un vehículo de recuperación en la pista. Bianchi murió tras pasar nueve meses en coma inducido. Bianchi era uno de sus amigos más cercanos.

"¿Qué hace esa grúa en la pista. Acabo de pasarle", dijo Gasly por la radio. "Esto es inaceptable. Hay que recordar lo ocurrido. No puedo creerlo".

La FIA dijo tras la carrera que investiga el ingreso de los vehículos de recuperación.

El jefe de Red Bull Christian Horner y Pérez reaccionaron indignados.

"Aquí perdimos a Jules Bianchi y eso nunca debe pasar. Se debe investigar completamente sobre el motivo de la presencia del vehículo de seguridad en el circuito", dijo Horner.

Pérez se expresó en sus redes sociales: ¿Cómo podemos dejar claro que nunca queremos ver una grúa en la pista?... Perdimos a Jules por ese error... ¡Lo ocurrido hoy es totalmente inaceptable! "¡Espero que esta sea la última vez que vea una grúa en la vía!´,

El propio padre Bianchi´s father, Philippe, comentó en Instagram.

"No respeta la vida del piloto, no respetan la memoria de Jules. Increíble", escribió.

TOP 5 / GP EN SUZUKA

TABLA DE POSICIONES

1 Max Verstappen - 366 puntos

- 366 puntos 2 "Checo" Pérez - 253 puntos

3 Charles Leclerc - 252 puntos

4 George Russell - 207 puntos

5 Carlos Sainz - 202 puntos

CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES