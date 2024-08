Matías Grande asegura que se va ´tranquilo´ de los Juegos Olímpicos

Paría, Francia

"Me voy a ir con una muy buena flecha de aquí", fue lo que se dijo el arquero Matías Grande antes de soltar su último disparo en los octavos de final, donde perdió (6-4) ante el francés Baptiste Addis.

El joven logró cerrar el quinto set con el 10 que anhelaba, pero no sirvió de mucho. Addis ya lo había superado con dos flechas perfectas, así que sólo era para despedirse dignamente de sus primeros Juegos.

"Le di pelea al francés. Me dejé llevar por la emoción, los dos 8 que marqué antes me destantearon, pero —a pesar de todo— no me rendí", reconoció Matías, quien nunca dejó de sonreír en la competencia, porque "realmente la disfruté".

Cómo no hacerlo, si estaba viviendo el debut que tanto soñó desde que inició en el tiro con arco, así que —desde su salida al escenario en Los Inválidos— dio lo mejor de sí.

Baptiste se fue al frente (2-0), Grande lo igualó (2-2) y se vio de nuevo en desventaja (2-4). Aun así, "flecha a flecha" logró igualar todo en el cuarto set (4-4). Hasta ese momento, los tiros franceses y tricolores habían caído en el 9 y 10; es decir, un duelo de auténtica puntería, pero Matías se distrajo, dándole el pase a cuartos de final a Addis.

"El resultado no me desmotiva, cerré bien y me voy con la cabeza en alto. No hay por qué sentirse mal. Hasta aquí llegué. Me siento fuerte para lo que viene", expresó el arquero de 20 años.

París 2024 vio competir a Grande de manera individual, en equipo y equipo mixto. Llegó a octavos de final en las primeras dos pruebas y hasta cuartos de final junto a Alejandra Valencia, resultados que le dan confianza.

"Estoy feliz por lo que hice, no me da para abajo. Estoy bien, contento, por cómo me desempeñé", reiteró el arquero, quien abandonó la línea de tiro con pasos firmes.