Seduce lado oscuro a Maligna

Mi cuerpo se está volviendo a adaptar a todo y espero en poco tiempo estar al nivel que están mostrando las Amazonas para darles al tú por tú¨ Maligna / ruda

Para Maligna regresar a la lucha libre no ha sido tan complicado en cuestión de ritmo, pero sí en lo emocional, al separarse un poco de sus hijos.

Luego de cuatro años de ausencia de los encordados por la maternidad, la vuelta de la Chica Mala al pancracio ha tenido la dificultad de no estar con sus retoños, sin embargo, asegura que todo va bien gracias a que tiene un gran apoyo.

"Lo más difícil del regreso ha sido alejarme un poquito de mis niños, en cuestión de que en 4 años me la pasaba todo el tiempo con ellos y ahora se tienen que quedar en casa.

"Afortunadamente tengo alguien que me apoya muchísimo y creo que si no estuviera ese apoyo, las cosas no se estarían dando tan bien como están fluyendo ahorita", compartió la ruda.

Aunque su carrera la inició en el bando técnico, Maligna en este regreso se dejó abrazar por la esquina oscura, lugar en donde quiere tener grandes triunfos y enfrentar a las Amazonas de mejor nivel del CMLL.

"El bando rudo es algo que me gusta, quiero dominarlo al 100 por ciento, soy una persona que hasta que no logra lo que quiere no me siento contenta, estoy retomando mi nivel y cuando ya me sienta preparada y satisfecha el tiempo dirá lo que viene", concluyó.