Mads Pedersen gana la tercera etapa del Giro

Ni siquiera las cabras y un perro pudieron distraer a Mads Pedersen.

La tercera etapa del Giro de Italia se desarrolló según lo planeado para Pedersen, quien ganó un sprint masivo para recuperar la camiseta rosa de líder con su segunda victoria en la competencia de este año

Pedersen, que corre para el equipo Lidl-Trek, superó a Corbin Strong por media rueda al final de la etapa montañosa de 160 kilómetros (99 millas) que comenzó y terminó en la ciudad costera albanesa de Vlore.

Orluis Aula fue tercero.

Pedersen también ganó la etapa inaugural el viernes, pero vio al favorito Primoz Roglic, arrebatarle la camiseta rosa el sábado.

Pedersen volvió a ponerse de rosa, antes de otras dos etapas de sprint en Italia. El ciclista danés tiene una ventaja de nueve segundos sobre Roglic y está 14 segundos por delante de Mathias Vacek.

"Vaya, tener ya dos victorias de etapa y ahora volver al rosa, eso es exactamente lo que queríamos hoy", dijo Pedersen. "Este era el plan esta mañana".

"Queríamos mantener un buen ritmo en la larga subida, controlarla para nosotros mismos y darme la oportunidad de respirar allí para no tener que pasarme del límite. Todos del equipo hicieron un trabajo increíble en la subida y antes. Y luego se trataba de controlar hasta donde pudiéramos".

Cabra debutante

El plan de Pedersen casi no salió como se esperaba, ya que un perro se cruzó la carretera evitando por poco al pelotón impulsado por Lidl-Trek, con poco más de dos kilómetros restantes.

Antes, varias cabras corrieron por la carretera, con los ciclistas teniendo que esquivarlas para evitarlas y el ciclista neozelandés Dion Smith casi terminando en una zanja.

"Primera vez con una cabra para mí", dijo Smith con una risa.

"No tuve mucho tiempo para pensar, pero pude verlo diez segundos antes; el policía tratando de mantenerlas a todas dentro y luego una o dos empezaron a cruzar y no sabía por dónde iba a ir, pero por suerte me mantuve en pie".

Carrera dejando Albania

Fue la última de tres etapas en Albania antes de que el pelotón haga el corto traslado a través del Adriático hacia la región italiana de Puglia, donde la carrera se reanudará el martes después de un día de descanso.

La cuarta etapa recorre gran parte del talón de Italia a lo largo de una ruta mayormente plana de 189 kilómetros desde el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO de Alberobello hasta Lecce. Debería terminar en otro sprint masivo.

La carrera termina en Roma el uno de junio.