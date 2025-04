Apunta a Los Ángeles 2028

La jalisciense Andrea Maya Becerra, de 25 años, está en la cima del tiro con arco compuesto, modalidad que se incluirá en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y en la que ocupa el número uno del ranking mundial luego de conquistar el oro individual y por equipo en la Copa del Mundo en Florida.

"Me encantaría estar en unos Juegos Olímpicos ganando una medalla, pero independientemente si la gano yo o alguna de mis compañeras, ojalá se pueda dar que escuche el Himno Nacional", confesó a Grupo REFORMA.

Durante uno de sus entrenamientos en el Polideportivo de la Unidad Revolución, en el campo de tiro con arco es en donde se alista para su próximo compromiso en la Copa del Mundo en Shanghai -que se llevará a cabo del 6 al 11 de mayo de este año-, Andrea Maya se despliega por sus terrenos con la misma calma con la que sobrelleva el éxito y con la que dispara al blanco.

Lo que comenzó como una casualidad, hoy es el modo de vida de la arquera tapatía.

"En realidad fue una coincidencia. Mis papás siempre han sido muy deportistas y ellos querían que practicara algo. Me metieron a unos cursos de verano y no me gustaba venir; entonces, me invitaron a una clase de tiro con arco, entonces pensé: ´si voy a esa clase, ya no tengo que ir a los cursos de verano´. Vine y me quedé, cuando en realidad yo casi no sabía nada de este deporte. Creo que fue (el tiro con arco) el que me encontró a mí, y ya que fue así, pues aquí seguimos 13 años después", dijo.