Mete Diva Milena llave al machismo

Soy una luchadora con talento y físico; soy de las más completas en mi país, pero el machismo en la lucha libre de Puerto Rico está presente y no hay oportunidades¨. DIVA MILENA RUDA

Primero fue el exótico que demostró con talento su potencial y ahora Diva Milena es la primera mujer transgénero en la lucha libre puertorriqueña.

Machismo de los promotores y desconfianza del público, fue lo que la Diva tuvo que resistir en su carrera que inició en Borinquen hace casi 10 años, pero su pasión por el pancracio fue lo que hicieron que no se rindiera.

"Soy la primera mujer transgénero en la lucha libre de Puerto Rico; he abierto los caminos y antes de iniciar mi transición empecé como luchador exótico y fui el primero abiertamente gay en luchar en Puerto Rico; porque sí había muchos exóticos, pero eran más bien personajes por chiste y burlándose de la comunidad LGBT.

He roto muchas barreras, después de mí han llegado muchos exóticos. Antes me acuerdo que no se nos abrían las puertas y la gente nos tiraba mucho, pero yo en Puerto Rico demostré que el luchador exótico no es un chiste", indicó Milena.

De visita en la Ciudad de México y en el Kimera Bazar del Centro Histórico, la Diva Boricua, tras su cambio de género, tendrá su tercer festejo del Día Internacional de la Mujer y espera un regalo muy especial.

"Me estoy dando a conocer y espero que pronto la gente puede saber de Diva Milena en México, y espero algún día poder luchar contra Mamba, sería mi lucha de ensueño", concluyó la ruda.

FICHA

Primera dama, Diva Milena