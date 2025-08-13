Le molesta el llanto del bebé

Le molesta el llanto del bebéEmma Raducanu una vez más apareció en redes sociales, luego que protagonizara un incómodo momento en el WTA 1000 de Cincinnati
Emma Raducanu una vez más apareció en redes sociales, luego que protagonizara un incómodo momento en el WTA 1000 de Cincinnati y que de inmediato generó opiniones encontradas en los aficionados. Durante el partido ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno, la tenista rumana se mostró molesta y se dirigió a la juez de silla por el llanto de un bebé que se encontraba en las gradas y que le generaba incomodidad para servir en un momento importante del partido.
"Es un niño, ¿quieres que saque a un niño del estadio?", gritó la juez. De inmediato la rumana replicó con una sonrisa: "¡Sí!". Finalmente el partido se lo llevó la bielorrusa 7-6(3), 4-6, 7-6(5) y ahora se medirá a Jessica Bouzas, de España, en los Octavos de Final.
