Le molesta el llanto del bebé

Emma Raducanu una vez más apareció en redes sociales, luego que protagonizara un incómodo momento en el WTA 1000 de Cincinnati y que de inmediato generó opiniones encontradas en los aficionados. Durante el partido ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual número uno, la tenista rumana se mostró molesta y se dirigió a la juez de silla por el llanto de un bebé que se encontraba en las gradas y que le generaba incomodidad para servir en un momento importante del partido.

"Es un niño, ¿quieres que saque a un niño del estadio?", gritó la juez. De inmediato la rumana replicó con una sonrisa: "¡Sí!". Finalmente el partido se lo llevó la bielorrusa 7-6(3), 4-6, 7-6(5) y ahora se medirá a Jessica Bouzas, de España, en los Octavos de Final.



