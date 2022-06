Ledecky se convierte en la primera nadadora en ganar cinco mundiales seguidos

Ledecky tocó la última placa en 8 minutos y 8,04 segundos. La australiana Kia Melverton lo hizo 14 segundos después y la italiana Simona Quadarella 15 segundos más tarde. El registro de la campeona fue la quinta mejor marca de la historia. Lejos del récord 8m 04,79s de los Juegos de 2016, pero un segundo más rápido que en los Juegos del año pasado. Desde 2018 no bajaba de 8 minutos 9 segundos. "Sí, estoy contenta con el tiempo", dijo. "Pensé que podría estar en ocho minutos y seis o siete segundos, pero ocho minutos y ocho segundos clavados son una buena marca".

Nueve de los 32 hombres que se clasificaron para nadar el 800 en estos Mundiales nadaron las series matinales con peores tiempos que el 8,8 de Ledecky en la final. Precisamente, es en el contraste cotidiano con la potencia media superior de los hombres lo que ahora la mantiene ilusionada. Desde que hace un año se instaló con el equipo de fondistas olímpicos de la Universidad de Florida en Jacksonville, su preparación —sobre todo en el aspecto psíquico— ha cambiado sustancialmente. "Entrenar con hombres como Boby Fink o Kieren Smith, medallistas en Tokio, ha supuesto un cambio para mí", señaló. "He intentado seguirles el ritmo todo lo que he podido. Me han apretado mucho y espero que a ellos les haya servido mi presencia. He trabajado mucho en mi brazada y en mi ritmo y esto es solo el comienzo de un nuevo ciclo en mi carrera".

"Aquí estamos, diez años después"

Ledecky se ha propuesto llegar como un tiro a los Juegos de París, en 2024. Era una adolescente tirillas cuando en 2012 alcanzó su primer título grande en el 800. La Anfítrite que emergió de la piscina del Danubio lucía caderas angulosas y espalda de buey. Fingió que no le daba demasiada importancia a una hazaña que interiormente se había propuesto obsesivamente. Siete oros olímpicos y 19 oros mundiales absolutos más tarde se presentó en la galería que conduce al vestuario con su habitual rostro inexpresivo.

Apenas dibujó una sonrisa cuando le mencionaron la dimensión estadística de su trayectoria. "Ha sido año tras año de trabajo duro", dijo. "Ganar los 800 en los Juegos de 2012 fue una maravilla, y aquí estamos, diez años después. Me siento muy orgullosa de eso. Y me entusiasma el futuro".

El futuro de las nadadoras de más de 25 años suele ser incierto. Sin embargo, hay indicios de prosperidad en el universo inaccesible de Ledecky. Si se parcelan los 100 metros finales que cerraron los 800 de los Mundiales de 2015, la americana registró 30,56s en el penúltimo largo y 30,70s en el último. Hasta ahora fue su mejor remate mundialista. En Budapest su aceleración mejoró: nadó en 31,00s entre el paso por el 700 y el 750, y voló en 30,68s en el último largo.

Agotada por el esfuerzo, se aferró a la corchera y apretó los dientes cuando verificó la marca de 8,8. Como si lamentara no haber empujado un poco más en los primeros 500. Debajo de la cara de mármol recién sacado de la cantera bullía una ambición inagotable. La clase de fuerza que, despedido Caeleb Dressel, tira de la armada de Estados Unidos.