Le 'vuelan' bici a Serrano a 2 días de competir

La "maleta" de Serrano, integrada por una bicicleta, cuatro pares de llantas, zapatillas, uniformes de la selección mexicana y suplementos por valor de 420 mil pesos, fue extraviado por la aerolínea mexicana que lo llevó, en un vuelo directo de Guadalajara a Los Ángeles.

Hace reporte de extravío

"Viaje ayer (martes) en un vuelo directo de Volaris con equipo documentado y checado por 420 mil pesos, no llegó, me dice la compañía que está extraviado, se hace el reporte, pero es el segundo día y Volaris no me aclara, ya no contesta, estuve en el Aeropuerto de Los Ángeles dos veces y el personal ya no me recibe", expresó Serrano.

"Autoridades de los aeropuertos de Guadalajara y Los Ángeles tomaron el asunto en sus manos, me están ayudando directamente porque Volaris no responde, ya se está volviendo un problema grande por un posible robo. No es posible que en un vuelo directo pierdan una bicicleta, es algo grande por lo que se paga sobreequipaje".

El hermano de Francisco Serrano, un triatleta olímpico en Beijing 2008, indicó que la Unión Ciclista Internacional le facilitará el registro final a la competencia mundial, ya que en el equipaje traía su credencial UCI 2022.