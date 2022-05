LADY SHANI: Sacará el estilo callejero

Es un evento donde se combina el hip hop con la lucha libre pero no al mismo tiempo, hacemos equipo y cada triunfo va sumando puntos* LADY SHANI, TÉCNICA

La Princesa Tibetana explica que en el evento se formarán dos equipos, donde habrá batallas entre raperos, después lucha libre y los ganadores de los combates sumarán puntos para su equipo, aunque para ella no será nada sencillo sumar unidades, pues acompañada de Hiedra y Lady Maravilla se enfrentará en lucha callejera a Tito Santana, Mocho Cota Jr. y Carta Brava.

"Nuestra lucha será callejera contra el Poder del Norte; somos mujeres que nos gusta mucho el estilo fuerte y aunque ellas (Hiedra y Maravilla) son rudas, en este momento estamos unidas para darle con todo.

"A Hiedra y a mí ya nos había tocado luchar contra ellos, pero no en lucha callejera y estamos emocionadas porque es un estilo que nos gusta, me gusta mucho esa modalidad, será una lucha muy recia que va a ser difícil, pero no imposible", compartió Shani.

La ex Sexy Lady está encantada con esta combinación explosiva entre el hip hop y la lucha libre y aunque estará concentrada en su combate, se dará tiempo de disfrutar las batallas del Free Style, pues es fan del género musical y de la habilidad mental de los raperos para rimar.

"Las batallas son algo que respeto mucho porque a veces uno no coordina sus palabras y no piensa lo que dice y ahí sí tienes que coordinar lo que dices que rime y tenga congruencia de lo que estás hablando, además del conocimiento que debes de tener del tema que te den", concluyó Lady Shani.