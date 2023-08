¡A quitarse el miedo!

Ciudad de México

Ha sido complicado, pero he estado trabajando en ello; solamente es quitarme ese miedo y volver a ser yo". Lady Shani / Técnica

En su regreso a los cuadriláteros tras una lesión fuerte en su rodilla, Lady Shani temió por ella y por sus compañeros.

Aunque tiene una lona muy recorrida y agilidad en sus movimientos dentro del cuadrilátero, la Princesa Tibetana ha tenido que batallar contra el temor de que no pueda rendir lo suficiente y en un mal movimiento, a causa del dolor que pueda sentir aún por su lesión, pueda lastimarse y lastimar a otro luchador.

"Todo lo mental te vence y de alguna forma te lleva a la depresión, además de que tienes el miedo de entrenar, porque haciendo otras actividades no te duele, pero con la lucha sí.

"Te queda ese miedo a volver a hacer las cosas, por temer a que te pase lo mismo y más porque al final la vida de tus compañeros está en tus manos, por tus lesiones tú puedes terminar lesionando a alguien; ha sido complicado, pero he estado trabajando en ello solamente es quitarme ese miedo y volver a ser yo", compartió la técnica del velo.

Lady Shani reconoce que algo que hace que esté batallando contra lo mental, es que nunca en su carrera había sufrido una lesión fuerte.

"En diciembre tuve una lesión fuerte que es algo que no me había pasado en mi carrera, nunca había tenido una lesión que me mermará tanto y me parara tanto, me fue muy difícil sobrellevar estos meses, la recuperación ha sido lenta", finalizó la Tibetana.