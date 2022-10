Quiere la copa

Me siento muy feliz y muy afortunada; pude salvar mi máscara y obtener la cabellera del Hijo del Tirantes y estoy muy satisfecha y quiero cerrar con broche de oro esta Triplemanía¨. LADY SHANI TÉCNICA

Lady Shani ha celebrado con grandes triunfos el año del 30 Aniversario de Triplemanía y el próximo 15 de octubre quiere ponerle la cereza al pastel ganando la Copa.

La Princesa Tibetana no sólo defendió su máscara en la parte 2 de Triplemanía celebrada en Tijuana, sino que además rapó al Hijo del Tirantes en Verano de Escándalo y ahora busca la Copa del Magno Evento a disputarse en la arena Ciudad de México, en donde tendrá que derrotar a 11 rivales para llevársela.

"Estaremos enfrentando a hombres y no a cualquier luchador, están creyendo en las mujeres y tenemos la capacidad, pues no todo es cuestión de fuerza, vale mucho la experiencia y la inteligencia y a veces los golpes de suerte, obviamente no será fácil, pero tampoco es imposible", aseguró Shani, quien invitó a ver el evento ese día a las 21:30 horas por Canal Space, en televisión de paga.