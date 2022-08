'Mi mujer dice que el tamaño no importa' ¿Qué dice Horner?

El jefe de equipo de Red Bull, uno de los equipos que menos se ha quejado por el rebote en los monoplazas a causa del efecto suelo, no mostró preocupación ante la variación de la altura del suelo que actualizó la FIA a partir del Gran Premio de Bélgica y que también tendrá efecto para la próxima temporada 2023 de la Fórmula 1.

"Mi mujer a menudo me dice que el tamaño no importa, así que no voy a preocuparme demasiado por los 10 milímetros...", bromeó Horner en Spa-Francorchamps, en declaraciones que publica "Soymotor".